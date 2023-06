Renato Augusto é relacionado e Corinthians pode manter esquema na casa do América-MG

02/06/2023 | 14:30



A necessidade de pontos no Campeonato Brasileiro pode fazer Vanderlei Luxemburgo repetir o esquema que deu vaga ao Corinthians na Copa do Brasil diante do Atlético-MG, com a melhor apresentação no ano, e, até mesmo, fazer o técnico repetir o esquema ofensivo em visita ao América-MG, neste sábado. Depois de sair desgastado diante dos mineiros, o meia Renato Augusto foi relacionado e pode atuar para ganhar mais ritmo antes de decisão da Libertadores na casa do Independiente del Valle.

Renato Augusto atuou até quando resistiu na Neo Química Arena, e mais uma vez mostrou que a equipe é diferente com sua presença. Como o duelo com o Del Valle ocorre somente na quarta-feira, é possível que ele forme o trio com Yuri Alberto e Róger Guedes no Independência, às 18h30 deste sábado.

Vanderlei Luxemburgo relacionou 26 jogadores, com somente uma novidade. Com a suspensão do zagueiro Gil, ele chamou o jovem Renato, das categorias de base, para completar o elenco. Caso volte a optar pelos três defensores, Caetano entraria e Renato seria a opção na reserva. Vale lembrar que o time também já atuou com o lateral-esquerdo Fábio Santos como uma falso terceiro defensor.

Matheus Bidu deixou o jogo contra o Atlético-MG alegando dores musculares, mas está relacionado e pode iniciar pelo quinto jogo seguido. O time trabalhou forte nesta sexta-feira e viaja para Belo Horizonte com o peso de ainda não ter somado pontos longe de casa pelo nacional. Em quatro visitas, derrotas para Goiás, Palmeiras, Botafogo e Flamengo.

Depois de deixar a zona de rebaixamento na rodada passada, a ordem é desencantar longe da Neo Química Arena para se afastar de vez do perigo e começar a sonhar com coisas maiores. Luxemburgo disse que o time ainda pode brigar pelas melhores posições neste Brasileirão.

Confira os 26 relacionados pelo treinador:

Goleiros: Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli

Laterais: Fagner, Rafael Ramos, Fábio Santos e Matheus Bidu

Zagueiros: Bruno Méndez, Murilo, Caetano e Renato

Meio-campistas: Fausto Vera, Maycon, Renato Augusto, Giuliano, Roni, Ruan Oliveira e Matheus Araújo

Atacantes: Róger Guedes, Yuri Alberto, Adson, Romero, Wesley, Pedro, Felipe Augusto e Christian Barletta