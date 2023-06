Robert De Niro revela que está feliz por Al Pacino estar esperando um bebê e brinca: - Ele é alguns anos mais velho que eu

02/06/2023 | 14:10



Robert De Niro, de 79 anos de idade, recentemente anunciou a chegada de seu sétimo filho. A pequena é fruto do relacionamento com sua parceira, Tiffany Chen. Durante participação no programa Today Show, o astro do cinema comentou sobre Al Pacino, que está se preparando para ser pai novamente aos 83 anos de idade.

Segundo informações do Daily Mail, Robert revelou que se sente muito feliz por Al, com quem trabalhou em mais de uma produção para o cinema. O ator ainda brincou:

- Ele é alguns anos mais velho que eu. Deus o abençoe.

Ao ser questionado sobre como é a experiência com a paternidade nesta fase de idade, o premiado artista disse:

- Quando você é mais velho, você tem consciência de certas coisas na vida, dinâmica. Tudo, dinâmica familiar. Você não pode evitar aprender certas coisas e depois como lidar com elas, gerenciá-las e isso e aquilo.