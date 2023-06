Tesouro dos EUA impõe sanção a empresas e pessoas do Irã por suposta censura da internet

02/06/2023 | 13:56



O Tesouro dos Estados Unidos impôs nova sanção a iranianos nesta sexta-feira, 2, informou o Departamento em comunicado. A penalidade é direcionada à empresa de tecnologia Arvan Cloud, no Irã, a dois funcionários da companhia e a uma empresa afiliada nos Emirados Árabes Unidos, por supostamente terem facilitado a censura de internet no país persa.

A Arvan Cloud seria um parceiro do Ministério de Tecnologia da Informação e Comunicações do Irã no desenvolvimento da Rede Nacional de Informações (NIN, na sigla em inglês) - uma espécie de intranet que estaria sendo usada em todo o país para desconectar o povo iraniano da internet global, segundo a nota do Tesouro.

A sanção inclui o bloqueio do acesso das empresas e dos envolvidos a propriedades nos Estados Unidos, e ainda proíbe companhias e pessoas nos EUA de fazerem negócios com elas. Quem se envolver em transações com as partes designadas também estão sujeitas a sanções por parte do Tesouro, informou a pasta.

"O governo iraniano tem usado regularmente as restrições da internet e o estrangulamento da velocidade da internet para suprimir a dissidência, vigiar e punir os iranianos por exercerem sua liberdade de expressão e reunião online e offline, e limitar a disseminação para a comunidade internacional de informações confiáveis sobre direitos humanos flagrantes violações", afirmou o departamento.