Renato Gaúcho revela dores musculares e Suárez pode desfalcar Grêmio contra o São Paulo

02/06/2023 | 13:58



O Grêmio pode ter um desfalque de peso diante do São Paulo, no domingo, em jogo que vale presença no G-4 do Campeonato Brasileiro: o experiente Luis Suárez está com dores musculares e não participou do treino desta sexta-feira. Renato Gaúcho disse que vai esperar 24 horas por uma evolução do atacante uruguaio, mas já avalia os substitutos.

Responsável pela assistência para o gol de Villasanti que garantiu vaga ao Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil, com 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, Suárez ficou somente na academia. Galdino e Vina são as opções para a vaga.

"Ele tem algumas dores musculares. Vamos esperar mais 24 horas e torcer pela recuperação, porque é um jogador importante. Caso não jogue, a escolha do substituto vai depender da exigência do jogo", disse Renato Gaúcho em entrevista nesta sexta-feira.

O técnico garantiu que vem avaliando o São Paulo faz algum tempo, não se ilude com a derrota do oponente por 3 a 1 para o Sport (avançou nos pênaltis com 5 a 3) e previu uma dura batalha em Porto Alegre. "Vejo quase todos os jogos do futebol brasileiro. Sei as qualidades e as fraquezas do São Paulo. Estamos preparados. Eles tiveram dificuldades com o Sport e isso prova que todo jogo é difícil."

Questionado pelo futebol feio do time gaúcho as últimas partidas e o esquema defensivo com três zagueiros, o treinador se defendeu e cobrou mais valorização. "O sistema com três zagueiros nem sempre é defensivo. Em 2013, com três volantes e três zagueiros, era sim defensivo, mas depende do treinador", afirmou, ressaltando suas características.

"Sempre fui um treinador ofensivo e quando tenho as peças, busco o equilíbrio. Abel (Ferreira) joga sem centroavante no Palmeiras, mas ele tem as peças. Queria eu ter estas opções para montar. Não estou me queixando do plantel, mas preciso ter um repertório ofensivo com mais velocidade. Pode apostar que se o Grêmio tivesse estas opções, não jogaríamos com três zagueiros", disse, aproveitando para pedir mais respeito com seu trabalho no Sul.

"Quem fala que sabe tudo, não sabe nada. Sempre aprendemos algo, apesar da idade e tem sido um ano especial a mim. Mas muita gente não reconhece o trabalho que faço aqui", lamentou. "Queria ver se fosse um treinador estrangeiro fazendo o trabalho que estou aqui no Grêmio. Ele ganharia um estátua, porém, no meu caso, parece que é normal o que estou fazendo."