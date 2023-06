Obituário - 4 de junho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/06/2023 | 07:30



Thereza Zampieri

(São Bernardo, 4-11-1932 – 2-6-2023)

Doente, internada, Therezinha quis cantar na véspera do último Dia das Mães. Seus familiares convidaram os colegas do Bicchieri D’Oro para visita-la. E ela cantou “Ave Maria de Gounod”. Estava muito feliz.

Às vésperas de completar 90 anos, foi visitada por “Memória”. Abriu seus álbuns de fotografias e o coração, e nos contou histórias. Reviveu os tempos da Matriz de São Bernardo. Foi secretária da atual basílica durante 30 anos.

Na igreja, Therezinha Zampieri era procurada pelos noivos para cantar nos casamentos. Chegou a cantar em 19 casamentos seguidos num único sábado.

O batismo, a crisma, a primeira-comunhão, sempre na Matriz. Mesmo porque, os Zampieri moravam ao lado da igreja, entre o Largo da Matriz e a Casa Paroquial, na Rua São Bernardo, esquina com a Rua Padre Lustosa. Dona Júlia foi a sua parteira.

Agora, a partida. Filha de Jacob Zampieri e Luiza Maria Lotto Zampieri, Dona Therezinha foi sepultada no Cemitério-Museu de Vila Euclides.

SANTO ANDRÉ

Alzira Gomes Favoretto, 100. Natural de Cajobi (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Clotilde dos Santos, 99. Natural de Jaú (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Laura Colangella Florence, 92. Natural de Mirassol (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Elizabeth Germano, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, na Capital.

Geraldo Benedito Figueiredo, 85. Natural de Guaxupé (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Joaquim José dos Santos, 84. Natural de Condeúba (BA). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademir Catallani, 69. Natural de Santo André. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Francisco da Silva Torres, 67. Natural de Monsenhor Gil (PI). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

Antônio Hermann Shimidt, 66. Natural de São Paulo. Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdeci Gonçalves de Oliveira, 64. Natural de Bela Vista do Paraíso (PR). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Lúcia da Silva, 57. Natural de Porto Calvo (AL). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dorazilva Caldas de Jesus, 52. Natural de Maragogipe (BA). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gisleine Regina Borges de Faveri Freitas, 41. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Cozinheira. Dia 29. Jardim da Colina.

Lucas Moura Izidoro, 21. Natural de Guarulhos (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Estudante. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Ernesto Martins Braga, 92. Natural de Jacaraci (BA). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério Municipal de Pacaembu (SP).

Rosa Latka Teixeira, 79. Natural de São Paulo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Maria Iraides Moura Tilly, 75. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Benedita Antônia Macedo dos Santos, 72. Natural de São Paulo. Residia na Vila Vera, em São Paulo. Dia 29, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Ana Simone Pasini, 54. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Wanderley Lopes 46. Natural de Paraú (RN). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Guilherme Morales, 95. Natural de Santo André. Residia na Vila Marlene, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerãmica.

Tereza de Paula, 86. Natural de Ipaussu (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elerrone de Lacerda Prado, 63. Natural de Campina Grande (PB). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Neuza Aparecida Ponce Gustalli, 69. Natural de Iacri (SP). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Dedicio dos Reis 90. Natural de Sento Sé (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Élcio Pereira Novais, 84. Natural de Abaíra (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Francisco Manoel da Silva, 76. Natural de Barbalha (CE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 29, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Raimundo Rufo da Costa, 66. Natural de São João Evangelista (MG). Residia no Jardim Arco-Íris, em Diadema. Dia 29, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Isabelle Oliveira Diniz da Silva, 23. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Estagiária. Dia 29, em Santo André. Vale da Paz.

MAUÁ

Santo Valci Brianti, 79. Natural de Guaraçaí (SP). Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Vale dos Pinheirais.