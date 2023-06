Obituário - 3 de junho de 2023

Ademir Medici

03/06/2023



SANTO ANDRÉ

Marino Straccialini, 95. Natural da Itália. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Miguel Bernal, 94. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antônio Rodrigues Alecrim, 84. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Nilza Passos de Oliveira, 82. Natural de Guará (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Rodrigues, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Freire dos Santos, 79. Natural de Delmiro Gouveia (AL). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Neusa Maria Salvador, 74. Natural de Itapuí (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Tereza Ricci dos Santos, 73. Natural de Botucatu (SP). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Adalberto Passos Alves, 63. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Ajudante geral. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marilda Aparecida Bernardinetto Silva, 58. Natural de Peabiru (PR). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Inácio Alves Souza, 56. Natural de Ilhéus (BA). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Soldador. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudenice de Oliveira Parra, 53. Natural de Maringá (PR). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Cuidadora. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Cícero da Silva, 46. Natural de Águas Belas (PE). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Pedreiro. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Michelle Weller de Almeida, 40. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Economista. Dia 28. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

Altacir da Silva Melo, 96. Natural de Santa Quitéria (CE). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Pivone Francisco dos Santos Jabur, 95. Natural de Duartina (SP). Residia no bairro da Aclimação, em São Paulo, Capital. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Julieta Nonato de Oliveira, 92. Natural do Cedro (CE). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Verônica Daniel Armvrust, 89. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Tereza, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Kaleo Aparecido Dourado Silva, 86. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Maria José Cortez Lopes, 85. Natural de Muriaé (MG). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Lindair de Jesus Victor, 82. Natural de Lima Duarte (MG). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Isabel Tempesta Rosa, 82. Natural de Três Pontas (MG). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Genecy Barbosa de Queiroz, 81. Natural de Iguatu (CE). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

João Batista de Oliveira, 80. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Rosalina Teixeira dos Santos, 72. Natural de Tunas (PR). Residia na Vila Nova Baeta, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Maria Aparecida da Costa, 71. Natural de Jacareí (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Elizabete Marçon Pezzolo, 70. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério do Baeta.

Maria Socorro Nascimento Rosa, 64. Natural de Francinópolis (PI). Residia na Vila São Silvério, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

José Bonifácio de Souza, 62. Natural de Jati (CE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

José Alberto Carvalho de Souza, 61. Natural de Campos (RJ). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério do Travessão, em Campos.

Maria Gilma Dias Ferreira, 59. Natural de Mandaguaçu (PR). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Maria Gilza Lima Aranda, 81. Natural de Riachuelo (SE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 28, em São Bernardo. Vale da Paz.

Eduardo Inácio dos Santos, 70. Natural de Grão Mogol (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Grão Mogol.

Marilza Aparecida da Silva, 62. Natural de Manhuaçu (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.

Ana Lubia Vaz de Souza, 61. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 28, em São Bernardo. Parque das Cerejeiras, em São Paulo.

Regina Ferreira dos Santos, 61. Natural de Diadema. Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Roberto da Silva Moura, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel Edicleiton Almeida Filho, 31. Natural de Crateús (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

MAUÁ

Maria Esperanza Isabel Toro, 75. Natural da Espanha. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

RIBEIRÃO PIRES

Francisca das Chagas dos Santos, 62. Natural de Teresina (PI). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Ana Carolina Dantas de Almeida e Silva, 37. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Leonardo Tabosa do Prado, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Brás, na Capital. Dia 28, em Ribeirão Pires. Jardim da Colina, em São Bernardo.