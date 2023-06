Obituário - 2 de junho de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



02/06/2023 | 13:14



SANTO ANDRÉ

Maria Elza Araruna de Moraes, 85. Natural de Mauriti (CE). Residia no Jardim Artur Alvim, em São Paulo. Dia 27, em Santo André. Cemitério do Carmo II, na Capital.

Alzira Martins Postigo, 84. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Roberto Rabello, 83. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Maria Helena Kalau, 79. Natural de Santo André. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Alpina.

Silvia Stivanelli, 78. Natural de Terra Roxa (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Clara Marcorin Alessio, 77. Natural de Mombuca (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Balconista. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosa Maria de Proença, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 27. Jardim da Colina.

Maria José Gonçalves Campolina, 75. Natural de Queluzito (MG). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27. Memorial Planalto.

Maria do Carmo Braz da Silva, 70. Natural de Arcoverde (PE). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio Cícero Martins de Sousa, 34. Natural de Tauá (CE). Residia em Utinga, Santo André. Balconista. Dia 27, em Santo André. Cemitério Municipal de Tauá.

SÃO BERNARDO

Agda Teixeira de Deus, 97. Natural de São José do Egito (PE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Luzia de Oliveira Leal, 95. Natural de Poção (PE). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Edna Soares Martins, 89. Natural de Cubatão (SP). Residia na Vila Álvaro Marques, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Dulce Rosa Coltri, 85. Natural de São Manuel (SP). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Severino Vitor Pinheiro, 80. Natural de Garça (SP). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério do Baeta.

Francisco Antônio Augustinho da Silva, 78. Natural de Sabino (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Antônio Fernandes Eugênio, 76. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

José Luiz Fernandes, 72. Natural de Júlio Mesquita (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Maria Alves de Freitas da Silva, 60. Natural de Antenor Navarro (PB). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Renato de Souza, 60. Natural de Manhumirim (MG). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Marcos José Dias, 56. Natural de Irapuru (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Luiz Carlos dos Santos, 47. Natural de Santo André. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 27, em Diadema. Cemitério dos Casa.

Jeferson de Souza Alves Santana, 34. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Montador de móveis. Dia 27, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Junco Tamashiro, 98. Natural de Sete Barras (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 28, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

José Cândido Bonfim, 80. Natural de Pompéia (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Carlos Balabenute, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Severina Gomes de Santana, 93. Natural de Moreno (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Celina Cândida da Silva Borges, 83. Natural de Maria da Fé (MG). Residia no Jardim Vilas Boas, em São Paulo. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Creuza Maria Inácio dos Santos, 69. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria do Socorro de Torres, 59. Natural de Jurema (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Gilvan Ferreira Gomes, 54. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Elilia Ascioli de Souza Santos, 51. Natural de Diadema. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Fátima Reis Silva, 60. Natural de Colatina (ES). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Valdir Batista da Silva, 53. Natural do Mirante do Paranapanema (SP). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Vagner Pereira Silva, 51. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Luiz Carlos Cruz dos Santos, 62. Natural de Salvador (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Ivonne Rodriguez Fernandez, 96. Natural da Espanha. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Claudio Martins, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.