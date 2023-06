Luan Santana e Izabela Cunha teriam terminado após sertanejo se reaproximar de ex, Jade Magalhães

02/06/2023 | 13:11



Luan Santana e Izabela Cunha terminaram o noivado no dia 25 de maio, depois de ficarem juntos por cerca de dois anos. Os dois não se pronunciaram publicamente sobre o assunto, mas a assessoria do sertanejo confirmou a separação ao jornal Extra.

Mas qual seria o motivo desse ponto final? Ainda segundo o veículo, a reaproximação entre o cantor e um nome de seu passado teria causado o término. Ao que tudo indica, Jade Magalhães, ex-noiva de Luan, é um dos motivos para o fim do noivado com Izabela.

Segundo fontes que conversaram com o site, o cantor e a influenciadora teriam começado a se reaproximar ainda antes do relacionamento de Luan e Cunha chegar ao fim. Os dois manteriam contato, mas preferem manter tudo de maneira privada e longe das redes sociais.

Vale lembrar que Luan e Jade protagonizaram um relacionamento ioiô de 12 anos. Certa vez, antes de assumir o namoro com Izabela, o sertanejo confessou que gostaria de conversar com a ex e não deixaria de segui-la no Instagram.

- Eu sigo ela no Instagram, acompanho o que ela faz. Não falo com ela, mas queria falar. Eu não teria problema nenhum em encontrar, conversar. Mas é que tem esse receio mesmo, principalmente da parte dela. Mas o momento em que ela está agora tem me deixado sossegado, contou na ocasião.

Outra coisa que causou alvoroço nos fãs que torcem pela volta de Jade e Luan, foi uma publicação feita pela influenciadora poucas horas depois que o término do cantor com Izabela veio à tona. Magalhães compartilhou através dos Stories no Instagram uma foto escrito:

A vida sempre te oferece uma nova chance. Isso se chama amanhecer.

Vixe! Mas não parou por aí! Um pouco mais tarde, Jade mostrou que seu nome estava entre os assuntos mais comentados no Twitter, depois que ela mostrou uma mudança no visual e o que chamou a atenção mesmo foi a sugestão de um vídeo dela com Luan. Será que vai rolar uma reconciliação ou foi só uma coincidência?