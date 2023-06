Após entrevista do ex-marido, Simaria compartilha reflexão: Até por isso sou grata

02/06/2023 | 13:11



Na última quinta-feira, dia 1º, o ex-marido de Simaria, Vicente Escrig, deu uma entrevista para o Fofocalizando e falou sobre as polêmicas envolvendo sua separação da cantora.

O espanhol, contou que não curtia que Simaria agisse como uma celebridade dentro de casa e que conheceu muitos famosos com ego demais, enquanto estava no relacionamento:

- Eu falava muitas vezes para Simaria: Você é artista ou você é celebridade?. Você chegou nesse ponto de celebridade pela sua atividade artística, porque você é cantora. O avatar acaba comendo a pessoa privada. Durante esses 14 anos, todas as celebridades que eu conheci você percebe o tanto de ego que está envolvido. Eu falava: Aqui você não tá mais na sua banda. Aqui tá em casa. Aqui você é mais uma, viu? Seus filhinhos, nós dois e acabou. Aqui morreu.

Ele mostrou na entrevista que sua saúde financeira não está no melhor momento. Mas Vicente explicou que abriria mão de tudo pelos filhos, com quem só está tendo contato por meio do celular:

- Se o problema é a grana, e logicamente ela não tem esse problema, já falou em vários podcasts que ela é milionária, eu mesmo renuncio novamente. Agora, me deixa trazer meus filhos aqui pra Espanha, eu crio eles. Porque eu sei que não vou atrapalhar o contato com ela nunca. Eu sei como eu sou, eu sei como é minha família.

Simaria nas redes sociais

A cantora que é conhecida por não deixar nada passar batido e responder seus desafetos, surpreendeu os fãs ao não rebater o ex. Mas Simaria não deixou de movimentar seu Twitter e compartilhou duas fotos nesta sexta-feira, dia 2.

Nas legendas, a irmã de Simone reflete sobre a vida e falou de ser grata a tudo que tem:

Gratidão é a palavra que mais define a minha vida neste momento, e até por isso sou grata. Bom dia família, uma linda sexta-feira!