Reação da filha com divórcio, alimentação e momento libertador... Veja as polêmicas da entrevista de Arthur Aguiar para Luciana Gimenez

02/06/2023 | 13:10



Foi cheio de revelações! Arthur Aguiar foi o convidado do Bagaceira Chique, podcast apresentado por Luciana Gimenez, e abriu o jogo sobre diversos assuntos. Em pouco mais de uma hora, o ator e cantor falou sobre a reação da filha, Sophia, com o divórcio e relembrou alguns momentos do seu antigo casamento com Maíra Cardi.

Segundo o grande campeã do BBB, a herdeira, de quatro anos de idade, está começando a compreender a separação e entender que agora tem duas casas:

- Agora que ela entende que tem a casa do papai e a casa da mamãe.

Ele também contou como costuma receber Sophia quando ela vai para sua casa:

- Sempre que ela está comigo, quero que ela tenha certeza de que sou todo dela. Isso inclui não apenas relacionamentos românticos, mas também meu trabalho e amizades.

Sobre Maíra Cardi, sua ex-esposa, Arthur revelou que a coach não era feliz por ele comer carne vermelha e que sua alimentação sempre dava o que falar entre eles:

- Eu acho que eu não fazia ela feliz. A gente tinha um combinado que em casa era melhor que eu não comesse, principalmente pela Sophia, mas fora... Coxinha não entrava [em casa], açúcar nem pensar. Existia uma questão do público também, é o que ela trabalha, como o público quer ver isso, e ela também, como iria lidar com essa situação, tipo eu cuido das pessoas e meu marido tá comendo coxinha.

Segundo Arthur, o BBB foi um programa que o libertou de muitas maneiras, inclusive de entender o trabalho de sua ex:

- Eu acho que o BBB me deu um pouco dessa liberdade de entender que ela trabalha com isso, tem a empresa dela, mas eu sou um ser humano e se eu estou com vontade de comer, problema meu.

E claro que o assunto também esquentou e Luciana Gimenez questionou Arthur sobre sua vida sexual e a questão do assédio das fãs. Sincero, ele contou que recebe diversas mensagens em suas redes sociais:

- Tem tudo o que você imaginar. Desde mandar a real mesmo: Quero te conhecer, quero te ver. Dão o telefone, aí tem umas que já mandam coisas também. Vou te falar, eu não acho isso ruim não. Eu acho, tipo assim, tudo bem. Se ela está com vontade, se ela está a fim? Não vejo isso como um problema, não. Não é isso que vai fazer eu me interessar, dá bola ou não.

Luciana então quis saber quantas vezes por semana é saudável ter relações para ele:

- Todo dia é bom, né? Nem sempre é possível, mas num mundo ideal, seria todo dia. Seria bom, não?

A apresentadora então entrou na onda e brincou com o cantor:

- Que horas você acorda? Só pra eu saber.

- Hoje em dia, eu estou acordando por volta de 7h, 7h30, respondeu ele.

- Tr*nsar 7h30 da manhã não dá, brincou Luciana.

- Pode ser às 8h, rebateu o artista aos risos.