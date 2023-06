Charge do dia

Sei

Diário do Grande ABC



02/06/2023



A população de São Bernardo que depende da rede municipal de saúde a cada dia encontra mais dificuldades. Série de reportagens do Diário já tratou, entre outras questões, da falta de alguns medicamentos básicos, de problemas estruturais em unidades e do fechamento de três alas do Hospital de Clínicas, que levou à desativação temporária de 110 leitos, sendo 20 de UTI. Agora, o tormento chegou para usuários da UBS (Unidade Básica de Saúde) Parque São Bernardo, que está fechada desde o dia 25. Motivo: ladrões invadiram o equipamento na madrugada e levaram computadores e fiação. Quem chega, encontra os portões fechados com cadeado e nenhuma informação sobre o que fazer, para onde ir ou quando será reaberta.