Festival de blues e rock no Ibirapuera: veja dicas para curtir e esticar o programa

Já que vai ao show, curta o parque. Já que vai ao parque, almoce em um lugar diferente. Ficou bem fácil se organizar para aproveitar um combo de prazeres neste final de semana no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, onde acontece o Best of Blues & Rock Festival, que vai trazer o bluesman Buddy Guy. Vai estar tudo muito perto, é só se programar.

Primeiro, veja as informações básicas de como chegar ao festival. Aos que forem de carro e quiserem parar dentro do parque, o estacionamento é pelo portão 3, que fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº. O preço máximo para deixar o carro ali é R$ 14.

Como a procura por uma vaga será grande desde a manhã, e a Avenida Pedro Álvares Cabral é um corredor com muitas linhas de ônibus, aconselha-se chegar de transporte público. O Uber e outros apps de transporte são mais uma opção. Saindo da região da Av. Paulista, na altura do Masp, a corrida fica em torno de R$ 15 a R$ 20.

Veja também as atrações e horários de cada dia. O filé do festival, claro, é Buddy Guy:

Sexta:

- Nanda Moura, das 15h40 às 16h40

- Malvada, das 17h10 às 18h10

- Extreme, das 18h40 às 20h

- Tom Morello, das 20h30 às 22h

Sábado:

- Dead Fish, das 14h20 às 15h20

- Arthur Menezes, das 15h40 às 16h40

- The Nu Blu Band, com Carlise Guy, das 17h10 às 18h10

- Steve Vai, das 18h40 às 20h

- Buddy Guy, das 20h30 às 22h

Domingo:

- Day Limns, das 13h50

- Ira!, das 15h20 às 18h10

- Goo Goo Dolls, das 16h50 às 18h10

- Buddy Guy, das 18h40 às 20h

- Tom Morello, das 20h30 às 22h

E os ingressos? Os preços são os seguintes: R$ 450 meia entrada, R$ 660 entrada social e R$ 900 a inteira. Um combo para os três dias de shows sai por R$ 900.Até a tarde desta quinta-feira, 1º ontem, havia ingressos no site da empresa Eventim (eventim.com.br/artist/best-of-blues-andd-rock).

E para esticar o passeio?

Nossa dica é chegar mais cedo para aproveitar o parque e se carregar de energia com os bons restaurantes da região. Na nossa proposta, fica assim: chegue entre 12h e 13h direto a um destes locais:

Vista Restaurante

Culinária brasileira com um belo panorama da cidade, no topo do prédio do MAC-USP, ali em frente ao parque. O endereço é Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301.

Selvagem

Inaugurado em 2022 pelos mesmos donos do Vista, também com culinária brasileira. O charme é comer meio às árvores do parque. Fica próximo ao Portão 5.

Prêt-no-MAM

A terceira opção também fica dentro do parque. É um bufê no Museu de Arte Moderna, com almoço, sobremesas, lanches, bolos e cafés. Fica perto do portão 3.

Fique sem pressa, degustando a vista (seja qual for sua escolha, o cenário é belo), e saia depois em direção ao Ibirapuera.

Mas ok, são muitos shows. No sábado, por exemplo, enquanto o Dead Fish toca (brincadeira, faça a sua escolha, mas não deixe de ver Buddy Guy por nada) vale explorar alguns cantos especiais do Ibira.

Um deles é o prédio da Bienal. Ele vai receber, entre sexta e domingo, a primeira exposição de arte 100% digital chamada NFT.Brasil. Serão mais de 500 obras criadas por 150 artistas.

Mas que diabos seria o NFT? O papo é cabeça e meio estranho aos que não gostam tanto assim de tecnologia, mas estas três consoantes estão iniciando uma nova relação de consumo de arte no mundo.

E o prédio da Bienal do Ibirapuera tem uma exposição inteira explicando tudo isso, com a presença dos principais colecionadores de NFTs. Os ingressos são vendidos na entrada ou pelo site ticketfacil.com.br.

Se a vibe for outra, mais vintage, uma boa dica é o Planetário Ibirapuera. Muitos o conheceram por meio de uma notícia triste. Foi ali que o corpo de Rita Lee foi velado, por decisão da família. Rita adorava ir ao Planetário - o que vale como indicação.

Um dos programas mais afetuosos dos paulistanos, em família ou não, o lugar foi inaugurado em 1957 (mas passou por várias atualizações). Seus espetáculos são projetados em uma cúpula de 18 metros de diâmetro, na qual a viagem pelo universo se torna inesquecível.

Só é preciso, mais uma vez, programação: entre no site do Planetário, planetario.urbiapass.com.br, e faça a reserva.

Os ingressos custam entre R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 e devem ser adquiridos com antecedência.

Aos que estiverem de carro, a entrada se dá pelo portão 3. Se você for a pé, melhor entrar pelo 10. Mas, se seguiu o conselho desse combo de deixou o carro no estacionamento do Vista Restaurante, por exemplo, relaxe e caminhe. Só há prazeres no caminho do Auditório Ibirapuera até o Planetário.