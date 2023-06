Gilberto Gil fala de tratamento de Preta Gil contra o câncer: É uma aflição

02/06/2023 | 12:11



Gilberto Gil concedeu uma entrevista para a revista Veja, e durante o bate-papo, acabou comentando sobre o tratamento da filha, Preta Gil. A cantora revelou, em janeiro de 2023, que foi diagnosticada com câncer no intestino.

- É uma aflição ver uma menina, uma filha que nem tem 50 anos, sofrendo de uma doença apavorante. Falo com a Preta o tempo todo, com os médicos, e leio a respeito. Ela vive cercada pela família e estamos reunindo forças e propósitos para lhe dar o melhor tratamento, renovar sua disposição e sua positividade espiritual. Juntamente a isso, temos de lidar com a ameaça da morte. Tenho dito palavras de resignação em relação àquilo que é inevitável, ao mesmo tempo que buscamos condições para a cura.

Apesar de ter 80 anos de idade, Gil ainda não abandonou a estrada. Atualmente, ele está em uma turnê com a família.

- A mobilidade e o fluxo energético são diferentes dos 20, 40 anos. Cantar ao lado da família ajuda, ela traz uma leveza. Já tinha experimentado trabalhar com um filho, depois outro, aí vieram os netos. Um dia, Preta, que não vai poder estar conosco agora, soltou a ideia: Vamos embora, pai, vamos juntar todo mundo numa turnê. Aquilo ecoou fundo. Além da dimensão afetiva, eles se unem naquilo que é extraordinariamente prazeroso para mim, o significado da minha vida, que é ser músico.

Gil também comentou sobre o medo da finitude da vida:

- Alguns momentos [me assusta] mais, outros menos, mas volta a assustar com perdas como agora, quando uma menina (Rita Lee), de 75 anos, se vai. A minha vida é um trançado, um crochê com as de Gal e Rita. Nascemos no mesmo tempo na Terra e juntamos os instrumentos que Deus nos deu. Elas se foram, eu fico até sei lá quando. Não me vejo para sempre em grandes espetáculos, mas vou estar no palco eventualmente. Tenho quatro ou cinco músicas inéditas, apenas tocadas, sem letra ainda. Quero estar em conformidade, uma expressão de que gosto ? vivendo conforme a idade.