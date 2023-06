Madrugada em A Grande Conquista conta com churrasco na Mansão e reclamações sobre convivência

02/06/2023 | 12:11



Eita que a madrugada desta sexta-feira, dia 2, foi agitada para os participantes de A Grande Conquista! Após uma eliminação que abalou os ânimos dos confinados, eles embarcaram em conversas sobre jogo e não pouparam críticas àqueles que estão deixando a desejar nas tarefas domésticas.

Após sobreviver à eliminação, Tiago Dionisio declarou que irá entrar de férias. Janielle abraçou o humorista e brincou que Gyselle ficaria com ciúmes, mas a atriz respondeu:

- Não tenho ciúmes de ninguém.

Em conversa, Vic e Erick revelaram que pretendem usar como critério de votação as pessoas que não estão auxiliando na limpeza da Mansão:

- Qualquer coisa pequenas se torna um motivo, afirmou a DJ.

Medrado é outra pessoa que não está nada contente com a falta de disposição dos colegas de confinamento. Revoltada que muitas pessoas não estão ajudando nas tarefas domésticas, ela disparou que alguns parecem acreditar que estão em um spa e não terá medo de se indispor com outros participantes se precisar dar um puxão de orelha.

- Aqui não é creche.

Após o estresse da eliminação, os moradores da Mansão ainda puderam curtir um churrasco na madrugada. Com muita música rolando, os participantes dançaram e ainda soltaram a voz. Sem deixar a oportunidade passar, Medrado fez uma rima na qual reclamou sobre a questão da limpeza e depois também fez outra em que citou todos os participantes do reality.

Enquanto conversava na sala, Janielle criticou o fato de Gabriel aparentar estar interessado em várias pessoas:

- Quem quer muito, acaba sem nada.

Medrado, Natalia e Janielle entraram em uma discussão com Murilo por não gostarem das brincadeiras dele. No entanto, o modelo não ficou feliz com a opinião do trio e rebateu que este é o jeito dele:

- Todas às vezes que eu brinquei com vocês e vocês apelaram, era porque me deram liberdade e brincavam comigo.

As meninas explicaram que algumas brincadeiras são vistas por eles como grosserias, mas que ainda assim gostam dele. No final, eles conseguiram se resolver.