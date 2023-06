Jade Picon frisa que gosta de cozinhar e explica dotes culinários: - Eu faço coisas simples mesmo

02/06/2023 | 12:10



Na manhã desta sexta-feira, dia 2, Jade Picon participou do Encontro para falar sobre o que mudou em sua vida após o BBB22 e explicou uma fala sua que viralizou nas redes sociais após sua aparição no Altas Horas. Quando foi ao programa de Serginho Groissman, a artista declarou que cozinha tudo o que come e citou salada ao exemplificar os pratos, o que gerou diversos memes na web.

Ao falar sobre a repercussão da declaração, a influenciadora explicou que realmente gosta de cozinhar:

- Se eu estivesse no Rio de Janeiro, traria para vocês a minha salada e o meu ceviche para vocês provarem, mas estou em São Paulo e não tenho minhas coisas. Foi muito engraçado, porque eu realmente cozinho tudo que eu como. Quando você fala que gosta de cozinhar, já imagina a pessoa cozinhando uma massa, um risoto? Não gente, eu faço coisas simples mesmo, eu gosto que tudo que como passe pela minha mão, para eu lavar e ver como está o alimento. Me dá uma receita que faço, eu gosto, mas o meu dia-a-dia e básico.

Já entrando no assunto carreira, a empresária revelou que sua vida mudou completamente após a participação do BBB. O papel na novela Travessia foi um dos pontos mais marcantes.

- Eu olho para trás e acho que é um sentimento que não tem nem nome. Principalmente depois da novela, que foi um lugar onde eu puder realizar um sonho tão grande e descobrir uma nova profissão que eu quero seguir, que eu quero continuar. Agora eu vou me aprofundar nos estudos. Foi um turbilhão. Eu saí do Big Brother, logo já fiz o teste e entrei em preparação para a novela. Foi bem intenso a novela, vocês puderam acompanhar, o início e toda a minha trajetória. Entrei sem nenhuma experiência mesmo.

Ela adicionou que não tem vergonha de mostrar o processo de aprendizado como atriz:

- Tudo na vida é um processo. Acontece que eu aprendi uma coisa na frente de 40 milhões de pessoas. Não tenho vergonha, porque eu não ia deixar de viver um sonho tão grande. Hoje com anovela feita e olhando para trás, vejo que foi uma travessia linda para a Chiara também, a minha personagem, que começou como uma menina mimada que vivia a vida na bolha dela e foi passando por coisas. Acabei realizada.

Ao mencionar as críticas que recebeu sobre o trabalho, a famosa contou como lida com os haters.

- Estou na internet desde muito cedo, desde os meus 11 anos de idade, então eu já sofri muito. A vida foi me preparando para eu ir me fortalecendo. Foi a internet, quando eu abri a minha marca, o Big Brother? Foi tudo me fortalecendo para que eu conseguisse manter o meu pé firme além de uma base familiar com meus pais e meu irmão. Comecei a sofrer na internet, comecei a fazer terapia. Teve momentos, sim, em que fui dormir chorando, não é fácil, tem coisas que te bate. Uma coisa que eu soube fazer, que peguei para mim e a novela me ensinou, é fazer do limão uma limonada. Vão te criticar e às vezes eles podem estar certos, você não é perfeito. Tem coisas que a pessoa só está destilando ódio e tem coisas que você pode levar. Era sobre ter esse filtro, me ajudou muito.

Jade ainda caiu no choro ao ser surpreendida com uma mensagem em vídeo do pai.

- Meu pai faz grande parte disso. Quando eu era menor, acompanhava ele no trabalho e vi tudo que o esforço dele e a dedicação trouxe para a nossa família. Era o sonho dele construir uma casa para a gente. Acompanhei de perto o processo de alguém que estava batalhando para oferecer o melhor para a família e sempre me espelhei muito nele. Meu pai para mim é o meu modelo de vida.