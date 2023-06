Ana Maria Braga se emociona ao reencontrar Felipe Suhre, ex-repórter do Mais Você

02/06/2023 | 12:10



A emoção tomou conta do Mais Você na manhã desta sexta-feira, dia 2. Ana Maria Braga tomou café ao lado de Felipe Suhre, ex-repórter do seu programa, e acabou caindo no choro. Assim que seu grande amigo entrou, a apresentadora se levantou e deu um longo abraço nele, além de um selinho.

- Meu Deus! Que sonho estar aqui. Última vez que a gente se viu foi há quatro anos , nunca esqueço nossa última conversa, você me abençoando para voar e estou aqui. Sonhei com esse dia. Algo muito forte estar aqui hoje, disse ele.

Suhre deixou o matinal há quatro anos, e foi repórter da atração por nove. Ele largou o programa para se dedicar ao autoconhecimento, viajando pelo Brasil com o seu trabalho:

- Estou tipo mãe orgulhosa. Não o vejo há muito tempo, vixe, Maria! Lindo. Coisas boas da vida é a gente sair de um lugar e deixar as portas abertas como você fez. Alto astral, bonitão, inteligente, mas depois de um processo de autoconhecimento deixou o jornalismo com o propósito de ajudar as pessoas a se conhecerem. Ele acaba de lançar um livro falando de suas descobertas.

Claro que a presença do ex-repórter no programa viralizou nas redes sociais