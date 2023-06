Vendas de motos sobem 21% em maio e voltam a bater comércio de carros, diz Fenabrave

02/06/2023 | 12:06



As vendas de motos seguem em forte crescimento e já superam as de carros de passeio no acumulado do ano. Conforme balanço divulgado nesta sexta-feira, 2, pela Fenabrave, associação que representa as concessionárias, 161,4 mil motocicletas foram vendidas no mês passado, 21% acima do volume de maio de 2022. Na comparação com abril, a alta foi de 33,5%.

O número ficou acima dos 127,5 mil automóveis de passeio emplacados no mês passado. No acumulado desde o primeiro dia do ano, as 639,4 mil motocicletas vendidas (crescimento de 24%) também superam os menos de 600 mil carros comercializados de janeiro a maio.

O resultado reflete a expansão dos serviços de entrega (delivery) e a busca do consumidor por veículos não só mais baratos, como também mais econômicos no consumo de combustível.

Segundo o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, apesar do cenário desafiador de crédito, a demanda por motocicletas segue alta, com os consumidores absorvendo o que a indústria produz. "Muitos têm usado as motocicletas em substituição ao automóvel, por conta da economia de combustível e pelo próprio preço de aquisição", comentou.