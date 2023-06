Palavra do Leitor

Da Redação



02/06/2023 | 11:57



Saúde em São Bernardo – 1

‘São Bernardo fecha três alas e 110 leitos no HC (Hospital de Clínicas), 20 de UTI’ (Política, ontem). O próximo a ser sucateado é o Hospital Mário Covas, onde o supervisor é indicado pelo prefeito Orlando Morando. Quer dizer, já está sendo sucateado, só o Diário investigar que encontra.

Roberto Andrade - do Facebook

Saúde em São Bernardo – 2

A fala do profissional entrevistado resume. Deveria ser reformada uma ala por vez, para não impactar tanto no público. Ouvir quem está lá atuando no dia a dia do serviço é sempre a melhor opção

Audrey Borsetto - do Instagram

Saúde em São Bernardo – 3

Que bonito, hein prefeito? Saúde em São Bernardo indo ladeira abaixo. As UBSs e UPAs sem médicos, enfermagem e remédios. O que adianta embelezar se a parte do processo não funciona?

Cris Moura - do Instagram

Saúde em São Bernardo – 4

Nunca tivemos prefeito tão incompetente quanto este. Prometeu 40 creches, não fez três... Prometeu 300 médicos, não cumpriu. Sem falar nos funcionários públicos, que estão em alerta de greve.

Airton Biesba - do instagram

Saúde em São Bernardo – 5

Minha mãe já foi mandada da UTI direto para casa, há um mês, justamente por conta deste fechamento de alas na unidade.

Gabriela Duzi Liberato - do Instagram

Saúde em São Bernardo – 6

Que absurdo! Como deixaram chegar a esse ponto? Logo esse hospital, que era um lugar do qual eu me orgulhava em São Bernardo! Que triste! Que isso se resolva o quanto antes, Orlando Morando!

Renata Accioly - do Instagram

Saúde em São Bernardo – 7

Não tem neuropediatra na cidade mais rica do Grande ABC em previsão de contratação. Agora, dia 2 de abril teve palhaçada do prefeito de pão e circo fingindo ter conscientização do austismo.

Selma Martins - do Instagram

Saúde em São Bernardo – 8

O PT que fez a Santa Casa em São Bernardo. Fez muitas obras. Rodoviária do Alvarenga. Remodelou a Estrada do Alvarenga. Luiz Marinho trabalhou muito por São Bernardo. Olha que eu estou vendo o PT voltando.

Sócrates Jesus - do Instagram





‘Brasilvenezuelação’

Mesmo com o Congresso renovado na última eleição, pouco mudou. Desta vez o custo foi maior, mas a orgia de gastos com os congressistas foi parte do processo, a obtenção do sinal verde para o desenfreado dispêndio sem limitar à receita. A meta é gastar com intensidade para, literalmente, desestruturar a economia, a base familiar, acentuar o “nós contra eles”, a insegurança de jurídica e a insensatez diplomática. Tudo com o claro objetivo de acelerar a brasilvenezuelação com sua ditadura apelidada de democracia. Infelizmente é a dura realidade brasileira, com apoio da mídia: “a mentira é a verdade dos esquerdistas e a verdade dos demais é uma descarada mentira”. Pior é que quase tudo isso acontece devido ao CEP das condenações, virando o País de ponta-cabeça e contaminando países sul-americanos.





Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Governo

Depois das mais que esperadas derrotas no Congresso, Lula está com a faca no pescoço. Ou seja, além de projetos contra interesse nacional enviados pelo governo, se o presidente não buscar diálogo republicano e atender às reinvindicações dos congressistas, vai sofrer outras derrotas, como do novo marco do saneamento básico, marco temporal etc, com real perigo de se tornar presidente vegetativo no poder.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)