Arca Parque – Conheça o parque aquático com temática bíblica

Redação

Do Rota de Férias



02/06/2023 | 11:55



Situado na cidade de Trindade (segundo maior destino de turismo religioso no País), a aproximadamente 30 minutos de Goiânia (GO), o Arca Parque é o único parque aquático com temática bíblica do mundo. Prestes a completar sete anos, o complexo já passou por diversas ampliações, sendo a mais recente delas em 2021, quando lançou o Monte Divertido. A expectativa é de que, em breve, a propriedade inaugure uma piscina de ondas e uma prainha.

Como é o Arca Parque

Com uma área total de 45 mil metros quadrados, o Arca Parque tem toda sua inspiração na Arca de Noé, com alusões bíblicas presentes por todos os cantos, dos nomes das áreas e atrações a esculturas temáticas e mascotes.

O parque aquático faz parte do circuito de águas quentes de Goiás. Com piscinas aquecidas, o local é um convite para curtir atrações molhadas mesmo durante o outono e o inverno.

Um dos principais destaques do Arca Parque é o Monte Divertido e suas 11 atrações: escorregadores, cascata de água, fonte interativa, toboáguas, piscina infantil aquecida, piscina juvenil e adulta com hidro, aconchegantes bangalôs VIPs para até 12 pessoas com atendimento exclusivo (é necessário reserva antecipada) e um spa com piscina aquecida.

Quem passa pelo complexo também pode desfrutar de contato direto com a natureza. Exemplo disso são as trilhas ecológicas, o lago para pesca esportiva com mais de 30 mil peixes de diferentes espécies, as atividades aquáticas (stand up paddle, caiaque e pedalinho), a Hora da Horta e a Fazendinha de Noé, com mais de 20 espécies de animais.

Aprendizado e diversão andam juntos nas gincanas e oficinas promovidas no parque. Tudo com a supervisão da Turma do Arca, um time de recreadores animados, criativos e capacitados para proporcionar o máximo de segurança e monitoramento. Para completar, os mascotes Leão Rei Davi, Águia Abraão, Formiga José e Pomba do Arca são presença garantida em vários momentos ao longo do dia.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para conhecer o Arca Parque, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.