Procura-se Geraldo Reple

02/06/2023



Figurinha carimbada nas solenidades realizadas pela Prefeitura de São Bernardo até outro dia, o médico ginecologista Geraldo Reple Sobrinho sumiu nos últimos tempos. À medida em que se intensificou o noticiário da imprensa profissional, capitaneada por este <CF52>Diário</CF>, mostrando a desestruturação da rede são-bernardense de saúde, a presença do secretário responsável pela Pasta em eventos oficiais foi rareando até evaporar-se por completo. A ausência e o silêncio de Reple certamente não são por acaso. O mais provável é que o seu desaparecimento tenha relação direta com a dificuldade de explicar os inúmeros episódios de descaso com o atendimento da população mais carente.

Os casos que depõem contra o funcionamento do sistema público de saúde em São Bernardo se avolumam em rapidez assustadora e preocupante. Ontem, um dia depois da confirmação de que 110 dos 257 leitos do Hospital de Clínicas foram fechados, ficou-se sabendo que a UBS (Unidade Básica de Saúde) Parque São Bernardo está sem atendimento desde o dia 25. O motivo da interrupção das consultas, confirmado pela equipe deste jornal, é inusitado: ladrões invadiram o equipamento na madrugada e levaram computadores e fiação. Quem chega, encontra os portões de entrada cerrados com cadeado e nenhuma informação sobre o que fazer, para onde ir ou quando o prédio será reaberto.

A omissão do secretário de Saúde no momento complicado por que passa o setor é inexplicável. A atitude de Geraldo Reple Sobrinho, que desde 2017 responde pela Secretaria em São Bernardo, é incompatível com a lisura que se espera do homem que preside o Cosemssp (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo). Ora, que exemplo o médico ginecologista dá aos outros 644 colegas paulistas? Esta pergunta, aliás, já foi feita, aqui mesmo neste espaço, há exatamente um mês. Mas até hoje o gestor não apareceu para respondê-la. Mais um sinal do imperdoável abandono a que ele submeteu o sistema público de atendimento na cidade. Até quando o descaso persistirá?