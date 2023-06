Cristiano, dupla de Zé Neto, anuncia nascimento do terceiro filho e se derrete em longo texto

02/06/2023 | 10:10



Que fofura! Cristiano, dupla de Zé Neto, anunciou na manhã desta sexta-feira, dia 2, o nascimento de seu terceiro herdeiro, o pequeno Miguel. A gravidez de Paula Vaccari foi anunciada em novembro de 2022 de um jeitinho super divertido e agora a família aumentou de vez.

No anúncio que fez nas redes sociais, o sertanejo não poupou palavras para se derreter pelo recém nascido e falou muito sobre a relação com Deus:

Meu filho, desde o ventre da sua mãe, você se tornou um guerreiro e um professor, mesmo antes de nascer, você nos ensinou tanto, nos ensinou que não existe ninguém como Deus. Você despertou toda a fé que havia sido enfraquecida no meu coração, sua vida é um privilégio pra nós!, começou o cantor no longo texto.

Na sequência, Cristiano seguiu falando sobre o futuro de Miguel e todas as dificuldades que um dia ele possa enfrentar, mas garantiu que sempre estará ao lado do pequeno, lhe oferecendo super sempre que for preciso.

Você ainda terá algumas batalhas pra enfrentar na sua vida, mas uma coisa é certa: você terá seu pai, seus irmãos e sua mãe, mais fortes do que nunca, e principalmente, nunca se esqueça, você é filho amado de Deus, consagrado ao poderoso São Miguel Arcanjo, seu protetor, aquele que Deus me enviou pra dizer que tudo ficará bem!

Vale lembrar que o casal já tem outros dois filhos, Pietra e Cristiano, e estão juntos há onze anos. Fofos, né?