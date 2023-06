Encontro com Clarice Lispector reúne 110 educadores e estudantes

Da Redação



02/06/2023 | 10:08



O segundo dia do evento Encontros com Clarice Lispector aconteceu na manhã de ontem e reuniu 110 educadores e estudantes no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro para debater a obra da escritora. A atividade é coordenada pelo curador da Flirp (Feira Literária da cidade) 2023, Reynaldo Bessa, e pelo diretor de patrimônio histórico de Ribeirão Pires, Marcílio Duarte.

A ação, que contou com a presença de alunos das escolas Valentino Redivo e Gran Leone, tem como objetivo aprofundar conhecimentos de estudantes e professores sobre a autora. Também é um preparatório para a Feira Literária de Ribeirão Pires, que acontece nos dias 28 e 29 de outubro, e homenageará a romancista.

A primeira edição do Encontros com Clarice Lispector aconteceu em 25 de maio e trouxe como temas principais a vida e trajetória da escritora. Na reunião de ontem, a conversa tratou de imergir em personagens e contextos dos livros.

“O encontro proporcionou o contato direto com o denso universo ‘clariciano’. Pudemos esquadrinhar em cada uma dessas obras aquilo que mais representa o pensamento, o estilo, a linguagem e a genialidade da autora. Esperamos que os livros explorados nesse dia, como Perto do Coração Selvagem, A Paixão Segundo G.H., O Livro dos Prazeres e A Hora da Estrela, além das crônicas e contos, possam despertar o gosto por sua literatura e resultar em desdobramentos, que será o tema do próximo encontro”, destacou o diretor Marcilio Duarte.

Ao final da atividade, a plateia recebeu exemplares do livro de Reynaldo Bessa, intitulado Outros Barulhos, durante uma brincadeira de perguntas sobre o que foi abordado no dia.

A próxima reunião acontece na quinta-feira (15), das 9h à 12h, na Rua Diamantino de Oliveira, 218, Jardim Pastoril. A temática será os desdobramentos e adaptações de Clarice. O evento é gratuito.

FLIRP

A Flirp tem como objetivo despertar o encantamento do público pela leitura. Com apoio do Diário, a 2ª edição da feira terá 40 tendas de editoras e acontecerá nas ruas Felipe Sabbag, Domingos Morgado, Leonardo Meca e Paço Municipal. As principais atrações e horários dos dois dias serão divulgados em breve.