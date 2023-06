Governo propõe PL sobre transparência em arbitragem e tutela no mercado mobiliário

02/06/2023 | 10:03



O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou ao Congresso texto de projeto de lei "para dispor sobre a transparência em processos arbitrais e o sistema de tutela privada de direitos de investidores do mercado de valores mobiliários". A informação consta de mensagem presidencial publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 2.

A publicação, no entanto, não traz o teor da proposta, apenas cita que o texto faz alterações em duas leis: a Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários (CVM); e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, a chamada Lei das SA.