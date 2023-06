Violeiros do Grande ABC farão série de apresentações para resgatar cultura caipira

Da Redação



02/06/2023 | 09:59



O mês de junho, que tradicionalmente celebra as origens caipiras, traz para o Sesc São Caetano apresentações de violeiros de Diadema e Mauá. A ação faz parte do projeto Cena Aberta e ressalta a viola como instrumento musical fundamental para a identidade brasileira e grupos de cultura popular. Serão quatro shows, todos às sextas-feiras, às 20h, com distribuição gratuita de ingressos uma hora antes do início do evento.

Formado em 2011 em uma oficina de viola caipira nos pontos de cultura do município, o grupo Violeiros de Diadema se apresenta hoje, com o objetivo de resgatar a cultura ligada às raízes rurais, à moda de viola, à terra, ao sertão.

No dia 9, Brasil Raízes é o nome do espetáculo apresentado pelo Grupo de Viola Caipira Cordas da Mantiqueira, fundado em 2009, e formado por dez violeiros.

A terceira apresentação será do violeiro Paulo Freire, no dia 16. Ele terá um show repleto de histórias, passando pela música de viola do sertão e a sua transformação no atual panorama da cultura brasileira. Além dos temas caipiras tradicionais e suas próprias músicas – que foram temas de seriados da TV Globo (inclusive da minissérie Grande Sertão), Freire vai tocar e contar os causos “como se tornou cunhado de um lobisomem” e “a revelação de Angelino de Oliveira e sua Tristezas do Jeca”. A apresentação terá tradução em libras.

Ressaltando a importância da participação feminina na música e preservação da cultura popular, o projeto Orquestra Barbarense Feminina de Viola Caipira se apresentará dia 23. O grupo recebeu o prêmio destaque cultural do ano na categoria ‘música’ pelo trabalho desenvolvido no município em 2015/ 2016, pela formação da orquestra feminina de violas e preservação do uso da viola, característica da cultura local.

Para fechar o mês junino, o tradicional grupo do Grande ABC, Violeiros de Mauá, que resgata e valoriza a música sertaneja de raiz (caipira), sobe ao palco dia 30. Fundado em 1990, possui cinco trabalhos fonográficos e já levaram o som de suas violas em mais de 1.000 apresentações.