Sesc Santo André tem agenda para festejar mês do orgulho LGBT+

Beatriz Mirelle

do Diário do Grande ABC



02/06/2023 | 09:53



O Sesc Santo André promoverá três atividades neste fim de semana para dar início ao mês do orgulho LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Transgêneros, Queer, Intersexo, Assexuais, entre outras orientações sexuais, identidades e expressões de gênero). As iniciativas envolvem rodas de conversa, comercialização de produtos feitos por pessoas da comunidade e atividades esportivas. Toda programação é gratuita e ocorre na Rua Tamarutaca, 302, na Vila Guiomar.

O sábado no Sesc começa às 11h, com a última edição do Ciclo de Memórias LGBT+ do Grande ABC, realizada no espaço tecnologia e arte. O projeto promovia reuniões para compartilhar histórias sobre a comunidade na região. Para fechar a série de quatro encontros, os convidados são o ativista Léo Paulino, co-fundador da organização Transformações – transformando vida, e Marli Campestre, proprietária do Bar da Marli, que, após quase 50 anos de funcionamentou, se tornou referência para mulheres trans, travestis e trabalhadoras sexuais na Avenida Industrial, em Santo André. A mediação será feita por Marcos Tolentino, historiador e pesquisador do núcleo VoteLGBT e Acervo Bajubá.

Depois, das 13h às 18h, terá as vendas da feira de empreendedorismo LGBT+. O evento acontecerá amanhã e domingo, na área de convivência.

“O ciclo de memórias tem o objetivo de registrar relatos de pessoas importantes para a história da comunidade LGBTQIA+ do Grande ABC. Em breve, os vídeos das reuniões estarão no YouTube do Sesc”, explica Thais Monteiro, supervisora de programação em desenvolvimento físico-esportivo da unidade Santo André.

As rodas de conversa já contaram com a presença de nomes como Lélia Batista, uma das fundadoras da Associação Viva a Diversidade, de Diadema, e Neon Cunha, patrona da Casa Neon Cunha, em São Bernardo.

“Promover a feira de empreendedorismo logo após a última edição do ciclo deseja dar visibilidade às questões de gênero e sexualidade, constituir espaços para veiculação das produções desses empreendedores e fomentar o poder de consumo dessa população. Teremos exposições em segmentos como artesanato, moda e alimentação.” Ao todo, nos dois dias, serão 20 empreendedores.

Já no domingo ocorre a primeira edição do torneio da diversidade, que integra o projeto esporte e diversidade e será na modalidade futsal. As partidas terão dois tempos de 15 minutos. Elas começam às 11h e vão até as 17h. As inscrições são voltadas ao público LGBTQIA+ e feitas por equipe a partir de formulário (https://form.jotform.com/sescsaopaulo/torneio-da-diversidade-sesc-santo-).

De acordo com Thais Monteiro, as iniciativas nascem a partir de inquietações da equipe do Sesc em relação à diversidade. “Junho é o mês do orgulho e, desde o ano passado, pensávamos em iniciativas que pudessem contemplar o público LGBTQIA+. A ideia é propor ações em diferentes eixos programáticos para refletir sobre as discussões de gênero”, destaca. “Notamos que a sensação de não pertencimento e o preconceito barram a adesão a muitas práticas esportivas. Temos modalidades que são lidas como hegemonicamente masculinas. Onde está a pluralidade nessas atividades? Isso é ainda mais desafiador em esportes de participação e rendimento. Por isso, teremos o torneio direcionado à comunidade.” A estimativa da organização é que 100 pessoas participem do jogo, sendo equipes do Grande ABC, Região Metropolitana de São Paulo e Campinas.