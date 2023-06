Municípios da região ampliam imunização contra meningite C

Da Redação



02/06/2023 | 09:40



Os municípios do Grande ABC ampliaram a vacinação contra a meningite C (conjugada) para profissionais de saúde, educação e adolescentes até 19 anos. Das sete cidades, apenas São Bernardo e São Caetano não informaram se disponibilizam o fármaco para outros públicos.

A imunização é limitada, e está prevista para encerrar no próximo mês ou enquanto durarem as doses.

O imunizante faz parte do calendário de rotina do SUS (Sistema Único de Saúde). A meningocócica C é administrada em esquema de duas doses para crianças com menos de 1 ano — a primeira aos trê meses e a segunda aos cinco. O reforço é a partir de 1 ano (até 4 anos, 11 meses e 29 dias).

As cidades oferecem o imunizante Meningo ACWY para jovens de 11 anos a 15 anos, 11 meses e 29 dias, que anteriormente não tenham tomado a dose do fármaco nas idades recomendadas.

As doses estão disponíveis nas unidades de saúde dos cinco municípios e, para receber o imunizante, é preciso apresentar documento com foto, carteirinha de vacinação e cartão do SUS. Para os profissionais de saúde e educação é necessário levar documento que comprove a atuação na área (crachá ou holerite).

CASOS DA DOENÇA

Em quatro anos, a região acumulou 1.495 casos e 84 mortes por meningite. Apenas no primeiro trimestre de 2023, o Grande ABC somou 73 notificações e dois óbitos.

MUTIRÃO EM RIBEIRÃO

A Prefeitura de Ribeirão Pires realiza amanhã mutirão com vacinação, teste de hepatites, aferição de pressão e glicose.

Durante o evento será aplicada a vacina Pfizer Bivalente (contra Covid) para pessoas com 18 anos ou mais e também a dose da Influenza para público geral (exceto crianças com menos de seis meses). A vacinação será entre 13h e 18h.

Além disso, a equipe multidisciplinar da saúde oferecerá testes de hepatites, aferições de pressão e testes de glicose para a população.