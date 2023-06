'É preciso não elevar juros em ritmo muito rápido', diz Panetta, do BCE

02/06/2023 | 09:15



Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Fabio Panetta disse que a instituição não está longe do fim do seu ciclo de aperto monetário, mas alertou que não é recomendável elevar juros em ritmo muito rápido. Em entrevista ao jornal francês Le Monde, reproduzida nesta sexta-feira, 2, no site do BCE, Panetta afirmou também que é preciso controlar a inflação na zona do euro, mas sem causar impacto muito negativo na economia. Panetta disse ainda que o debate no BCE logo passará para "quão altas" devem ser as taxas de juros para "por quanto tempo" elas precisam ser mantidas em níveis restritivos.