Filha de Gugu Liberato já foi detida nos Estados Unidos

02/06/2023 | 09:10



Marina Liberato, uma das gêmeas de Gugu, já foi detida na Califórnia, nos Estados Unidos, segundo informações do colunista Erlan Bastos. O caso teria acontecido em 2020, mas só se tornado público na última quinta-feira, dia 1.

A jovem teria sido pega invadindo uma casa com os amigos para fazer uma festa. Os adolescentes não teriam a permissão da proprietária para usar o local. Com o barulho de madrugada, os vizinhos teriam suspeitado da movimentação e feito a denúncia.

Ainda de acordo com o jornalista, um amigo de Marina teria contado a todos que era dono da casa, mas na verdade, sua mãe trabalhava no local. O jovem teria aproveitado uma viagem dos donos para fazer uma reunião com os amigos.

Na época, Marina e outros jovens teriam sido levados até o Conselho Consultivo da Justiça, local que recebe jovens que cometeram delitos.