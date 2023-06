Caso Jeff Machado: Justiça do Rio decreta prisão de acusados pela morte de ator

02/06/2023 | 08:58



A Justiça do Rio de Janeiro decretou no início da noite desta quinta-feira, 1º, a prisão temporária dos dois acusados pela polícia de terem matado o ator Jeff Machado, de 44 anos, segundo informaram os advogados da família da vítima, Jairo de Magalhães Pereira e Rodrigo Feital Freire. Machado estava desaparecido desde janeiro e no último dia 22 foi encontrado morto, amarrado e enterrado dentro de um baú, no quintal de uma casa em Campo Grande (zona oeste do Rio). Depois o buraco foi concretado, para esconder ainda mais o corpo.

O produtor de TV Bruno de Souza Rodrigues, de 37 anos, e Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29, foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Eles estavam em liberdade e negam o crime - segundo eles, uma terceira pessoa teria matado Machado. A polícia diz que essa outra pessoa não existe.