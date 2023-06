Grande ABC supera estimativa da Receita

Matheus Veiga

do Diário do Grande ABC



02/06/2023 | 08:56



O Grande ABC superou a quantidade de declarações de IR (Imposto de Renda) que a Receita Federal esperava receber. Era previsto a coleta de 863.844 documentos na região. Entretanto, foram enviados 884.346, 2,26% a mais do que o estimado.

Santo André foi a cidade que mais enviou declarações de IR na região. Eram esperados 275.602 documentos de contribuintes do município, mas a Receita recebeu 279.236 declarações, 1,3% de aumento.

Em seguida aparece São Bernardo, com com 277.307, sendo que a expectativa era de 273.908 declarações, o que significa alta de 1,22%.

De São Caetano, a Receita recebeu 84.109, o que representa 2,03% a mais do que o previsto, que era de 82.441 documentos.

Os contribuintes de Diadema enviaram 6,30% a mais que o estimado, com 102.719 declarações, contra 96.243 que eram esperadas.

De Mauá partiram 102.119 declarações, superando em 6,76% as 95.759 esperadas.

Ribeirão Pires registrou 31.480 documentos, alta de 3% que as 30.534 esperadas. Rio Grande da Serra, com 8.460, superou em 9,11% a projeção da Receita, que tinha expectativa de 7.689.

Em todo o País foram enviadas 41.151.515 declarações de Imposto de Renda, sendo que eram esperadas pela Receita 39,5 milhões de documentos, superando em 3% o estimado.

Contribuintes que não entregaram a declaração estão sujeitos a multa de 1% ao mês, calculado sobre o valor do imposto de renda devido, com limite máximo de 20% do valor do Imposto de Renda. A multa mínima aplicada é de R$ 165,74.

A Receita sugere aos contribuintes que verifiquem se há alguma pendência. A consulta sobre a situação das declarações enviadas, dentro ou fora do prazo, pode ser feita via aplicativo Meu Imposto de Renda.