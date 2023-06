Jokic lidera Denver na primeira vitória sobre Miami na final da NBA

01/06/2023 | 23:54



O Denver Nuggets venceu o primeiro duelo com o Miami Heat na final da NBA. Atuando em seu ginásio, nesta quinta-feira, a equipe do astro Nicola Jokic marcou 104 a 93 na série melhor de sete partidas. O sérvio somou mais um "triplo-duplo": 27 pontos, 14 assistências e dez rebotes. Os times voltam a se enfrentar no domingo mais uma vez na capital do Colorado.

O primeiro quarto mostrou um Denver sabedor de sua força física. Jokic preferiu dar assistências (seis) a definir as jogadas. Com isso, Gordon surgiu bem com 12 pontos. Já Miami falhou muito nas bolas de três e terminou em desvantagem de nove pontos nos 12 primeiros minutos: 29 a 20 para Denver.

O domínio de Denver foi maior ainda no segundo quarto porque as bolas de três começaram a cair. Jokic continuou servindo os companheiros e somou dez assistências. O time inteiro de Miami colecionou 12. O primeiro tempo terminou 59 a 42 para os anfitriões.

No terceiro quarto, Adebayo praticamente jogou sozinho por Miami. Strus terminou os 36 primeiros minutos da partida zerado. Ele ficou sem marcar até o fim da partida. Enquanto Denver dava um show de basquete coletivo. Murray foi para o último quarto com 24 pontos, Jokic 15, enquanto Gordon e Poeter Jr somaram 14 cada. Denver terminou na frente: 84 a 63.

No último quarto Miami deu a impressão de que conseguiria uma reação histórica, ao marcar 11 pontos seguidos, diminuindo o placar para 84 a 74. Mas o ímpeto dos visitantes foi freado por Jokic, que passou a atuar em baixo do garrafão e ajudou a aumentar a vantagem do Denver para 16 pontos.

Miami voltou a ficar dez pontos atrás, graças à irregularidade de Denver, que aceitou a correria desesperada do rival. Em um período do quarto a partida ficou 'feia' com muitos erros de ataque das equipes. Denver venceu com justiça e autoridade.