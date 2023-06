Moro diz que Lula 'fere espírito republicano' ao indicar Zanin para o STF

01/06/2023 | 20:52



O senador Sérgio Moro afirmou nesta quinta-feira, 1º, que a indicação do advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin Martins, ao Supremo Tribunal Federal "fere o espírito republicano". Para o ex-juiz da Lava Jato, que travou uma série de embates com Zanin ao longo da Operação, a escolha de um "amigo pessoal do presidente" para a Corte máxima "não favorece a independência da instituição".

A escolha de Zanin à cadeira do ministro aposentado Ricardo Lewandowski no Supremo foi anunciada na manhã desta quinta-feira, 1º. O advogado ainda deve passar por uma sabatina no Senado e ter seu nome aprovado no Plenário da Casa antes de tomar posse no STF.

A sabatina ainda não foi agendada, mas, na ocasião, Zanin e Moro voltarão a estar frente a frente. Antes, eram o advogado do alvo maior da Lava Jato e o juiz expoente da Operação. Agora se enfrentarão como próximo ministro da Corte máxima e senador.

A indicação foi anunciada pelo presidente do Senado Rodrigo Pacheco na manhã desta quinta-feira, 1º, e confirmada pelo presidente Lula horas depois. "Zanin será excepcional ministro se for aprovado pelo Senado, e acredito que será. O Brasil vai se orgulhar de ter Zanin como ministro da Suprema Corte", declarou o petista.

Não há nenhum impedimento para a escolha de Zanin ao Supremo. A indicação de um ministro do STF é atribuição exclusiva do presidente da República. O nome deve atender a três requisitos: ser brasileiro nato; ter mais de 35 e menos de 65 anos; e ter notável saber jurídico e reputação ilibada.