Aluguel de motorhome nos EUA – Quanto custa, roteiros e dicas

Eu tinha muitas dúvidas antes de fazer minha primeira viagem de motorhome nos EUA. Onde alugar, como funciona o banheiro e a limpeza do esgoto, nível de conforto, dirigibilidade, reserva de camping, quanto custa, roteiros… Bastou uma imersão, porém, para entender que a experiência é mais simples do que parece, desde que você se planeje com cuidado.

É aquela coisa: a gente tem sempre um pouco de medo do desconhecido, ainda mais quando ele envolve grana (muita) e prazer (seu e de quem está à sua volta). Mas depois que o encara, descobre que nem sempre o bicho tem sete cabeças – talvez duas ou três, mas aí vai que vai : ).

Algumas empresas do Brasil, como a Motorhome Trips, são especializadas em ajudar quem deseja viajar de motorhome nos EUA e também na Europa. Foram eles que montaram meu roteiro e me esclareceram tudo que eu precisava para fazer um passeio tranquilo.

Como eu adorei a experiência e sei que muita gente sonha em realizá-la, preparei este artigo com dicas e um tira-dúvidas completo para quem vai viajar de motorhome pela primeira vez. Aqui, você verá:

Como é viajar de motorhome

Paulo Basso Jr. Viajar de motorhome nos EUA é uma experiência inesquecível

A primeira coisa que você deve saber ao planejar uma viagem de motorhome nos EUA é que, por lá, eles são chamados de RV (Recreational Vehicles, do português Veículos Recreativos). Há vários modelos disponíveis (abaixo, detalho os principais), que se adaptam aos mais diversos tipos de viajantes: famílias, casais, grupos de amigos, quem busca mais conforto ou quem tem espírito aventureiro.

De forma geral, uma viagem de motorhome se assemelha a um roteiro em camping, porém com muito mais comodidade. Você pode ter banheiro, energia elétrica, ar-condicionado, geladeira, cama com colchão, um excelente porta-malas e a oportunidade de adaptar o trajeto como bem entender, diariamente, sem se preocupar onde irá dormir – acredite, sempre haverá uma vaga disponível por perto.

Apesar de ser possível rodar tranquilamente em cidades, viajar de motorhome, para mim, é algo que tem mais sentido quando se prevê paradas em locais mais remotos, como parques estaduais e nacionais – ainda mais nos EUA, onde eles são lindíssimos e costumam contar com ótima estrutura.

Nada impede, porém, que você preveja pernoites e até mesmo passeios em centros mais urbanos. Tudo é uma questão de adaptação, praticidade e, principalmente, planejamento, uma vez que não dá para estacionar em qualquer lugar.

Como tudo nessa vida, vale dizer que há vantagens e desvantagens em viajar de motorhome. Abaixo, listei algumas delas.

Vantagens de viajar de motorhome

Paulo Basso Jr. É incrível ter uma “casa” sobre rodas

A principal vantagem de viajar de motorhome é a experiência em si, que é diferente de outros tipos de turismo. Você tem liberdade de criar seu roteiro, parar onde e quando bem entender e, acima de tudo, dormir em lugares onde não há hotéis, com vistas privilegiadas.

De quebra, ganha-se muito tempo ao dispensar horários de check in e check out nos meios de hospedagem. É muito bom ter a oportunidade de visitar diversos lugares em uma mesma viagem sem ter que fazer e desfazer mala o tempo todo.

A experiência permite ainda mais contato com a natureza e proximidade entre famílias e casais na hora de se divertir e cozinhar juntos. Um dos melhores momentos de uma viagem de motorhome é, no fim da tarde, estacionar e começar um churrasco ou piquenique.

Por isso, indico muito começar os trajetos diários sempre cedo e evitar viajar de noite, deixando esse tempo reservado para curtir com a galera.

Desvantagens de viajar de motorhome

Paulo Basso Jr. Viajar de motorhome não é barato

De cara, tire da cabeça a ideia de que viajar de motorhome é mais barato. Não é. A brincadeira aqui não é grana, mas sim experiência.

Como você verá em detalhes no tópico “Quanto custa viajar de motorhome”, o pacote diária do RV, gasolina, camping, alimentação e utensílios de cozinha, banho e mesa sai tão caro quanto o conjunto “estadia em hotel mais aluguel de carro”.

Isso porque se você economiza de um lado (ao cozinhar itens comprados no mercado e não ir tanto a restaurantes, por exemplo, ou mesmo ao não ter que pagar quarto extra para as crianças mais velhas), acaba gastando de outro (o valor do camping mais a diária do motorhome é puxado, e tem ainda o combustível, já que os RVs são pesados e beberrões).

Além disso, uma viagem de motorhome implica estar um pouco mais aberto a pequenos perrengues. Afinal, os banheiros podem até ser bons, mas não são tão confortáveis quanto os dos hotéis. O carro pode ter algum probleminha e tomar algum tempo da viagem. É preciso se planejar para limpar o esgoto de tempos em tempos, ficar de olho no gás, cuidar do reservatório de água e outros detalhes que verá abaixo.

Vale saber ainda que nem sempre você terá um camping completo por perto para fazer toda a manutenção necessária. Nesse caso, terá que procurar um posto com estrutura ou mesmo dormir alguma noite em um free camping (logo explico direitinho tudo isso).

Aí, pela política de boa vizinhança, nem sempre é legal ligar o gerador – quando há barracas por perto, por exemplo. Isso significa que terá de passar a noite sem ar-condicionado e energia elétrica.

Saiba também que não é bacana(nem fácil) pisar fundo no acelerador dos motorhomes. Prepare-se, portanto, para uma viagem mais lenta.

Para terminar, há a questão de rodar e estacionar os grandalhões em áreas urbanas. Nem sempre há vagas e é preciso escolher vias maiores na hora de transitar. Tudo isso, porém, pode ser contornado com as dicas que vou dar aqui.

Seguro viagem EUA

Ao ir para os EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde no país são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos. Ainda mais viajando de motorhome, passando por vários destinos de uma só vez.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem com pacotes nos EUA em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem EUA

Com um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone, sua viagem para os EUA ficará muito melhor. Por isso, vale a pena usar o chip da America Chip, que oferece boa conectividade não apenas nas grandes cidades, mas também nas pequenas e em muitos locais remotos, acessíveis durante uma viagem de motorhome.

E o melhor de tudo é que você tem atendimento de alto nível e recebe tudo em casa antes mesmo de viajar, com todas as instruções para instalar em seu telefone, que são muito simples.

Os chips virtuais são um sucesso e funcionam muito bem. Eu testei em quase todos os parques nacionais que visitei, e foram poucos em que o sinal caiu.

Aluguel de motorhome nos EUA

Paulo Basso Jr. Sede da Cruise America na cidade de Mesa, no Arizona

A melhor maneira de alugar um motorhome nos EUA é por meio de empresas especializadas no público brasileiro, como a Motorhome Trips. Isso porque eles ajudam a definir o roteiro e o tipo de motorhome ideal para seu perfil, além e oferecer todo o suporte necessário antes e durante a viagem.

Entre em contato e diga que os conheceu por conta do Rota de Férias. De cara, já peça um desconto. Vai na minha que você se dará bem. Não ganho nada com isso, pode acreditar. É porque viajei com eles e gostei do que vi. Então, indico.

Ao contatá-los, é muito provável que sugiram modelos da Cruise America, já que eles são os maiores locadores de motorhomes nos EUA, com 4 mil veículos disponíveis. Há muitas bases espalhadas em pontos chaves de roteiros favoritos dos brasileiros, como na Califórnia, na Flórida e em Utah.

De quebra, eles contam com atendimento em português, caso haja um problema durante a viagem, o que é uma grande vantagem.

Outras empresas grandes de motorhome nos EUA (embora bem menores que a Cruise America) são a Road Bear RV e a El Monte RV. Vale consultá-los caso queira alugar modelos diferentes e até mesmo mais luxuosos.

Qual CNH é válida para alugar motorhome nos EUA

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regular, do tipo B, pode ser usada normalmente para alugar e dirigir um motorhome nos EUA – até mesmo os maiores, de 30 pés. Ela só tem que estar válida. Ou seja: você não precisa tirar a PID (Permissão Internacional para Dirigir) caso esteja com a CNH regularizada.

Algumas empresas americanas têm restrições para conceder motorhomes para menores de 21 anos. Então, cheque essa informação antes de efetuar o aluguel.

Fora isso, você terá que apresentar passaporte e visto para os EUA, ambos válidos.

É preciso fazer seguro veículo para alugar motorhome?

Na hora de alugar um motorhome nos EUA, você terá, obrigatoriamente, que fazer um seguro veículo. O valor será somado à diária do aluguel do veículo.

As opções de cobertura variam e podem contar com adicionais. As mais básicas geralmente incluem seguros contra avarias e terceiros, que são os mais importantes. Lembre-se: você estará dirigindo um pequeno caminhão, e toda proteção é válida.

A Cruise America, por exemplo, oferece um pacote que exclui a necessidade de pagar franquia (US$ 2.500) caso seja aberto algum sinistro. Quando fiz a viagem, este pacote custava US$ 19,90 por dia. Eu recomendo muito pagar e ficar sem essa preocupação durante o passeio.

Fora isso, você terá de deixar US$ 500 de calção na retirada do veículo. Este montante é devolvido no final da viagem, caso não tenha ocorrido nenhum problema.

Já o seguro viagem dos passageiros não é exigido pelas locadoras de motorhome. De qualquer forma, não vale a pena viajar sem estar assegurado, uma vez que os custos hospitalares nos EUA são absurdos.

Ninguém acha que vai passar por isso, mas é sempre melhor garantir. Faça consultas neste comparador online para garantir boas coberturas e bons preços.

Quanto custa alugar um motorhome nos EUA

Paulo Basso Jr. Viajar de motorhome costuma valer a pena pela experiência, não pelo custo

O custo do aluguel de motorhome nos EUA varia de acordo com o tamanho do veículo, o tempo, a temporada e o destino. De uma forma geral, os valores vão de US$ 100 a US$ 400 por dia. Pois é, varia bastante, sobretudo no que se refere à questão da temporada. Viajar fora do verão americano (de junho a agosto) é bem mais barato, por exemplo.

Pedi para o pessoal da Motorhome Trips me enviar uma simulação de roteiro na Flórida. Veja só os valores para uma viagem em dezembro de 2023 e janeiro de 2024:

Roteiro de motorhome na Flórida – Motorhome Trips

Aluguel de Motorhome Cruise America (modelos descritos abaixo):

Valores de Motorhome Cruise America C25 (até 5 pessoas): US$ 1.597 + taxas de US$ 121,08 a pagar na retirada.

Valores de Motorhome Cruise America C30 (até 7 pessoas): US$ 1.697 + taxas de US$ 127,57 a pagar na retirada.

Combustível

Fora isso, é preciso considerar outros custos, como combustível (um galão de gasolina tem 4,54 litros e pode custar de US$ 3 a US$ 5,50, dependendo do estado americano). Os motorhomes bebem à beça e não rodam mais de 5 km por litro – sobretudo os maiores. A maioria deles funciona a gasolina mesmo.

Vale ressaltar que é comum retirar o motorhome com metade do tanque abastecido e, na devolução, o nível do combustível deve ser o mesmo. Do contrário, você pagará taxas extras cobradas pela locadora

Diárias em campings

Coloque na conta ainda possíveis diárias em campings. Eles engradecem muito a viagem e podem ser necessários para a limpeza e manutenção do motorhome, mas saem de US$ 50 a US$ 250 por dia, dependendo do local e da época.

Dou mais detalhes abaixo, no tópico “Como são os campings para motorhomes nos EUA”.

Acessórios para motorhome

Além de tudo que já foi dito, você precisará de alguns acessórios para motorhome. As locadoras oferecem kits de cama, mesa e banho, em pacotes que custam em torno de US$ 70 por pessoa, além de utensílios de cozinha, como pratos, talheres, copos e panelas, ao custo de, aproximadamente, US$ 125.

Aqui, fica a dica de ouro: sai bem mais barato comprar em mercados como o Walmart todos os acessórios que você não puder levar na bagagem. No final do passeio, dá para trazer os itens para casa ou doar (quase toda cidade tem locais que arrecadam utensílios usados, como os da rede Goodwill).

A economia, nesse caso, é brutal. Dá para comprar kits completos para cinco pessoas pelo valor que você locaria apenas para uma nas empresas de motorhome. E ainda sobra para adquirir cadeiras de camping e até churrasqueiras portáteis, por exemplo, que são muito úteis durante as paradas.

Motorhome X Hotel + Aluguel de carro

Resumo da ópera: viajar de motorhome não é algo barato ou econômico. No frigir dos ovos, como disse acima, sai mais ou menos o mesmo valor do pacote quarto de hotel mais carro alugado. A vantagem no motorhome é que, quanto mais gente, mais a conta fecha, uma vez que todos ficam juntos e não há despesas com quartos extras, por exemplo.

Ainda na questão custo, a maior vantagem do motorhome é, sem dúvida, a possibilidade de fazer compras em mercados, como o Walmart, e gastar muito menos com alimentação do que se frequentasse restaurantes durante toda a viagem.

Modelos de motorhome

Paulo Basso Jr. Interior de motorhome de Classe C, da Cruise America

Existem vários modelos de motorhomes disponíveis para aluguel nos EUA. Os mais comuns são:

Classe C

Os motorhomes classe C são construídos em chassis de van ou caminhão e costumam ter uma área de dormir sobre a cabine do motorista. Eles geralmente são espaçosos, com sala de estar, cozinha completa, banheiro e mais uma área que funciona como dormitório.

Classe B

Esses motorhomes são construídos em vans e geralmente têm tetos eleváveis ou expansíveis para fornecer espaço adicional. Oferecem comodidades básicas, como cozinha compacta, banheiro e área de dormir.

Classe A

Mais luxuosos e espaçosos, os motorhomes de classe A são construídos em um chassi especial (pode ser de um ônibus) e têm um design de corpo inteiro. Oferecem ampla variedade de comodidades, como várias áreas de dormir, banheiro, cozinha completa, sala de estar espaçosa e opções de entretenimento.

Campervan

Também conhecido como van de acampamento, é um veículo compacto construído a partir de uma van comum. Têm espaço limitado, mas são fáceis de manobrar e ideais para viagens mais curtas ou para grupos menores. Muitos não contam com banheiro.

Trailer de viagem

Os trailers de viagem são reboques que podem ser puxados por um veículo adequado. Eles vêm em vários tamanhos e estilos e oferecem uma ampla variedade de layouts e comodidades.

Melhores motorhomes – Como escolher

É bem comum para os brasileiros reservarem modelos de classe B ou C ao viajar de motorhome nos EUA. Os de classe B costumam variar entre 18 e 24 pés, enquanto os de classe C podem ir de 19 a 32 pés.

Abaixo, vou usar fotos e modelos de configuração da Cruise America para ajudá-lo a escolher o melhor motorhome para seu grupo. Tenha em conta que, caso você alugue veículos de outras empresas, o formato pode variar:

19 pés

Divulgação – Cruise America Modelo de motorhome C19 da Cruise America

Acomoda até 3 pessoas

Esses modelos são compactos e atraem bastante quem viaja pela primeira vez e procura algo mais prático, com facilidade, por exemplo, para estacionar. Minha dica é usá-los caso esteja em casal ou com crianças bem pequenas. Para quatro adultos ou mesmo adolescentes, é apertado demais.

A cama mais confortável é a que fica acima da cabine. A sala de estar pode se transformar em uma cama menor. Há um banheiro no fundo, com pia (ele inteiro se transforma em um box na hora do banho, já que é bem compacto) e uma pequena, porém eficiente cozinha.

O porta-malas abriga tranquilamente as bagagens de viagens de quatro passageiros.

Divulgação – Cruise America Configuração noturna do C19

25 pés

Divulgação – Cruise America Modelo de motorhome C25 da Cruise America

Acomoda até 5 pessoas

Aqui, a brincadeira já fica mais confortável, sobretudo se você viajar em três ou quatro pessoas. As camas sob a cabine e no fundo do veículos são boas e podem acomodar um casal (não são superlargas, mas dá para dormir em dois numa boa).

A sala de estar vira outra cama, um pouco mais curta, e ainda há um sofa em uma das laterais, onde também dá para dormir. Há bons armários por todos os lados.

A cozinha é espaçosa e completa, e o banheiro chama atenção, pois há uma cortina no box, que o separa do vaso sanitário. A pia fica do lado de fora.

O porta-malas, por sua vez, é bastante amplo. Abriga muitas bagagens e ainda pode vir com mesa de camping acoplada, como ocorre nos modelos da Cruise America.

Divulgação – Cruise America Configuração noturna do C25

30 pés

Divulgação – Cruise America Modelo de motorhome C30 da Cruise America

Acomoda até 7 pessoas

Agora estamos falando de espaço para valer, mas minha dica ainda assim é viajar em, no máximo, seis pessoas.

Há um quarto completo no fundo, com cama de casal, que pode se transformar em suíte dependendo da configuração das portas. O banheiro (não tão grande quanto o do veículo de 25 pés) se divide em duas cabines, uma com chuveiro, outra com o vaso sanitário.

A cozinha é ampla e equipada, repleta de armários. De quebra, há uma sala de estar que pode se transformar em duas camas e mais o espaço sob a cabine, onde também dá para dormir duas pessoas.

O porta-malas é incrível. Não há com o que se preocupar. Também pode vir com mesa de camping acoplada.

Divulgação – Cruise America Configuração noturna do C30

Entenda os comandos do motorhome

Paulo Basso Jr. Painel de controle de motorhome da Cruise America

É muito importante entender como funciona um motorhome e saber lidar com os principais comandos de manutenção para não ter problemas durante a viagem.

Quase todos os RVs nos EUA contam com um painel central. Nele, você observa e controla os sistemas essenciais do veículo, como abastecimento de água, esgoto e gerador. Tudo é bastante didático, não precisa se preocupar. Basta apertar alguns botões para ver os níveis de cada item. Os principais são:

Indicação de água

Mostra a quantidade de água disponível no tanque de abastecimento. Essa é a água que você usa nas pias da cozinha e do banheiro, bem como para tomar banho. Você consegue encher este tanque em alguns postos e campings. Vale a pena deixar sempre o mais cheio possível, para que não falte água durante uma parada em camping seco, por exemplo.

Bomba d’água

Pode haver, no painel, um interruptor de bomba de água, que permite ligar e desligar o fluxo de água nos sistemas internos, como torneiras e chuveiros.

Indicação de esgoto

O painel de controle normalmente tem um medidor de nível de esgoto, que mostra a capacidade atual do tanque de detritos. Isso é útil para evitar que o tanque transborde e indica quando é necessário esvaziá-lo.

Indicação de tanque de detritos sólidos

Alguns motorhomes contam com um tanque de detritos sólidos separado do tanque de esgoto líquido. Nesse caso, o painel de controle pode incluir um medidor de nível para o tanque de detritos sólidos e uma válvula correspondente para o esvaziamento adequado.

Controle do gerador

Geralmente há um interruptor para ligar e desligar o gerador do motorhome. Ele pode fornecer informações sobre a carga atual e outras configurações relacionadas, como voltagem e tempo de operação. O gerador é responsável por fornecer energia elétrica para o motorhome quando não há conexão com uma fonte externa (quando você não está em um camping que ofereça energia, basicamente). Em geral, ao acioná-lo, você paga taxas extras para a locadora.

Além dos itens disponíveis no painel de controle, você tem de ficar de olho no sistema de gás propano do motorhome. Afinal, é le que abastece fogão, geladeira e o aquecimento do chuveiro. O medidor costuma ficar dentro de uma portinha situada do lado de fora do carro. Caso ele esteja baixo, é possível abastecê-lo facilmente em postos de combustível ou campings por cerca de US$ 20.

Como é dirigir um motorhome

Luciano Palumbo – Turismo Etc Depois das primeiras 24 horas, você pega o jeito

Dirigir um motorhome não é muito diferente de um carro de passeio. No começo, você sente algum incômodo, uma vez que os volantes costumam ter algum jogo, há certa instabilidade quando venta (por conta da traseira alta), a visibilidade é menor (não tem como usar um espelho central, por exemplo) e os barulhos dos utensílios na parte de trás podem, perigosamente, desviar a atenção do motorista.

Depois de algum tempo, porém, é fácil se acostumar, sobretudo com os motorhomes menores. Basta abrir um pouquinho mais para fazer curvas e tomar cuidado em manobras. Ao dar marcha a ré, por exemplo, é sempre recomendável ter alguém do lado de fora do carro para ajudar.

Vale dizer ainda que não dá para correr muito. Mais do que respeitar os limites de velocidade das pistas, a dica nos EUA é não passar de 60 milhas por hora e manter-se nas faixas da direita.

Outra recomendação importante: os especialistas da Motorhome Trips, por exemplo, não indicam rodar mais de 150 milhas por dia. Esse é o tempo ideal para curtir o passeio e estipular paradas para checar os níveis de abastecimento e, também, aproveitar mais a viagem.

Como são os campings para motorhomes nos EUA

Paulo Basso Jr. Camping de motorhome no Texas

Na hora de reservar os campings para pernoitar durante uma viagem de motorhome, é importante entender as opções básicas encontradas nos EUA. São elas:

Camping seco (dry camping ou free camping)

Este tipo de camping não oferece conexões diretas para água, esgoto ou eletricidade. Geralmente, os campings secos são mais rústicos e estão localizados em áreas remotas, como parques nacionais e florestas. Ao optar por essa modalidade, você encontrará muitos lugares gratuitos para pernoitar, mas ficará dependente dos recursos internos do motorhome, como tanques de água fresca e geradores, para suprir suas necessidades básicas.

Camping com água e eletricidade (water and electric hookup)

Muitos campings têm pontos de conexão para água e eletricidade, permitindo que os motorhomes sejam abastecidos com água fresca e conectados a uma fonte de energia elétrica (e também de água corrente). Geralmente, neste caso, não há conexão direta para esgoto. Assim, você precisará localizar um local central no próprio camping ou fora dele, como em alguns postos de combustível (a exemplo dos da rede Love’) para despejar os detritos.

Camping com conexão completa (full hookup)

Os campings full hookup conta com conexões para água, esgoto e eletricidade. Isso permite que os usuários abasteçam seus tanques de água fresca, descarreguem os detritos no sistema de esgoto do camping e conectem seus veículos à eletricidade do local e até mesmo a um sistema de abastecimento direto de água, sem precisar usar a do tanque. Geralmente, esses campings também podem oferecer outros serviços, como wi-fi, banheiros com chuveiros, lavanderias e até mesmo piscinas.

O valor dos campings pagos varia muito de acordo com o local e a temporada, mas pode ir de US$ 50 a US$ 250 por dia.

Melhores campings para motorhome nos EUA

Paulo Basso Jr. Camping KOA em San Antonio, Texas

As principais redes de campings para motorhome nos EUA são:

KOA (Kampgrounds of America)

Há mais de 500 locais em todo o país. Eles oferecem uma ampla variedade de comodidades, como conexões completas, lavanderias, banheiros, áreas de lazer e wi-fi. Muitos contam com piscina.

Thousand Trails

Com mais de 80 locais em todo o país, costumam oferecer conexões completas, além de piscinas, trilhas para caminhadas e outras comodidades.

Encore RV Resorts

Eles são conhecidos por seus campings com comodidades de luxo, incluindo piscinas, quadras esportivas e conexões completas.

Jellystone Park

Esta rede adota o Zé Colmeia como personagem. Eles são populares entre as famílias, com boa estrutura, como parques aquáticos, playgrounds, eventos temáticos e conexões completas.

Good Sam RV Parks

A Good Sam é uma organização que avalia e classifica campings em toda a América do Norte. Eles têm uma rede de locais afiliados que atendem aos padrões de qualidade e serviços. Quando você ver uma placa com nome deles, saiba que está em um local bem avaliado.

Onde estacionar o motorhome – aplicativos

Paulo Basso Jr. Use aplicativos como o RV Parky para saber onde estacionar com segurança

É muito importante ter em mente que você não pode estacionar o motorhome em qualquer lugar, sobretudo para passar a noite. É preciso procurar por locais específicos, como campings (free ou pagos) ou zonas liberadas dentro das cidades.

Para encontrá-los, a dica é usar aplicativos. Dá para fazer reservas com antecedências, mas isso o colocará limites em relação ao roteiro, já que você não ficará livre para pernoitar em outro lugar, caso assim deseje no dia. Em compensação, pode ocorrer também de não haver vaga no camping desejado e você ter que procurar outro.

Existem vários aplicativos úteis para localizar pontos onde estacionar motorhomes nos EUA. Os melhores são: RV Parky, iOverlander e park4night.

Neles, você consegue pesquisar localização, ver avaliações de outros usuários, encontrar informações sobre o que os campings oferecem e ver se eles são secos ou contam com conexões para água, esgoto e eletricidade.

Os aplicativos também indicam alguns pontos de paradas gratuitos para motorhome nos EUA, como:

Estacionamentos do Walmart: Em alguns deles é possível pernoitar, mas vale a pena sempre entrar e perguntar no Costumer Service se é realmente permitido, se pode ligar o gerador, se pode colocar mesa para fora (geralmente, não) e outros detalhes.

Em alguns deles é possível pernoitar, mas vale a pena sempre entrar e perguntar no Costumer Service se é realmente permitido, se pode ligar o gerador, se pode colocar mesa para fora (geralmente, não) e outros detalhes. Restaurantes Cracker Barrel: Muitos deles têm estacionamentos para motorhome e oferecem a vantagem de, ao acordar, você tomar o belo café da manhã que eles servem.

Muitos deles têm estacionamentos para motorhome e oferecem a vantagem de, ao acordar, você tomar o belo café da manhã que eles servem. Rest Areas (Áreas de Descanso): Locais para descanso de algumas horas, cuja prioridade é sempre dos caminhoneiros.

Para usar os aplicativos sem problemas nos EUA, não esqueça de comprar um bom chip de internet. Ele resolverá grande parte de seus problemas durante a viagem de motorhome.

Conexões e limpeza de esgoto do motorhome

Ao parar nos campings ou postos que oferecem serviço de manutenção é chegada a hora de fazer as conexões de água e energia e a temida limpeza de esgoto do motorhome. Mas fique tranquilo, pois o processo é bastante simples e intuitivo.

Assista ao vídeo acima dos nossos parceiros do Dicas Nova York para pegar algumas dicas e siga o passo-a-passo abaixo:

Localize na lateral do motorhome a estação de saída do esgoto, geralmente com uma mangueira sanfonada e duas manivelas, uma preta e outra cinza. Tire completamente a mangueira sanfonada para fora e conecte-a na saída central do esgoto do motorhome, geralmente com uma tampa preta redonda e grande. Para isso, saque a tampa fora (com cuidado, pois algum detrito pode cair) e conecte a mangueira, girando-a levemente até travar. Conecte a outra ponta da mangueira sanfonada na estação de detrito do camping ou posto de gasolina. Trata-se de um buraco redondo no chão, chamado de Dump Station. Puxe então a manivela preta até o fim, na direção externa do veículo. Ela soltará os detritos sólidos. Movimente a mangueira sanfonada em alguns pontos como se fosse uma minhoca, para cima e para baixo, para ter certeza que todo o esgoto correu em direção à Dump Station. Puxe agora a manivela cinza, para que saiam os detritos líquidos. Faça o mesmo movimento de cima para baixo com a mangueira para ter certeza de que tudo correu para a Dump Station. Caso esteja em um camping, basta deixar tudo conectado e usar o banheiro e a cozinha do motorhome normalmente, com uma ligação direta de esgoto, como se fosse uma casa. Faça o mesmo com o abastecimento de água (os motorhomes costumam vir com uma mangueira no porta-malas, que você conectar à torneira do camping e deixar ligada direto) e de energia, plugando o cabo na tomada. Caso esteja em um posto ou deixando o camping, desconecte com atenção os cabos e mangueiras e guarde-os em seus devidos lugares no motorhome. Aproveite a mangueira de abastecimento de água para jogar uma água por dentro da mangueira sanfonada antes de guardá-la. Assim, você a manterá mais higiênica. Volte as manivelas preta e cinza para o lugar, feche a saída do esgoto com a tampa e pronto: você já estará livre para movimentar o veículo.

Importante 1: Tudo varia de acordo com a quantidade de pessoas no veículo, mas não é recomendável passar mais de dois dias sem fazer a limpeza do esgoto do motorhome, sob o risco das caixas de detritos transbordarem – e, acredite, isso não é legal.

Importante 2: Muitos motorhomes vêm com a recomendação de ligar o ar-condicionado apenas depois de conectar a tomada do carro na estação do camping ou ligar o gerador, e nunca antes, sob o risco de queimá-lo. Na hora de partir, faça o contrário. Desligue-o primeiro antes de desconectar tudo.

Importante 3: Acesse aqui o destaque Motorhome no Instagram @rotadeferias. Você verá mais vídeos sobre como fazer a limpeza do motorhome e muitas outras dicas essenciais.

Como funciona o banheiro de um motorhome

Eu fiz este tópico à parte, já que esta é uma dúvida de muita gente. Mas a verdade é que não tem segredo: os banheiros dos motorhomes geralmente usam muito plástico, como os químicos, mas contam com vaso sanitário, pia e chuveiro (nas versões menores pode não haver divisão de box e ficar tudo junto).

Debaixo do vaso sanitário, há um tanque de detritos. Normalmente, os motorhomes possuem dois, como explicado acima: um para líquidos, outro para sólidos. Como tudo funciona meio que a seco, a dica é usar sabões específicos para limpezas dos vasos, facilmente encontrados em supermercados dos EUA.

Vale dizer ainda que a água fresca é abastecida pelo tanque de armazenamento ou então pela ligação direta quando estiver parado em um camping com torneira. O aquecimento do chuveiro é garantido pelo sistema de gás propano.

Uma dica é mesclar o uso do banheiro do motorhome com os dos campings, mantendo assim tudo abastecido e o mais limpo possível para usos emergenciais durante a viagem.

12 dicas para quem vai viajar de motorhome pela primeira vez

Paulo Basso Jr. Fique atento a todas as regras de trânsito

Confira 12 dicas fundamentais para quem vai viajar de motorhome pela primeira vez:

Veja aqui o destaque Motorhome no Instagram @rotadeferias. Você poderá acompanhar minha viagem e ver diversos vídeos que esclarecem muitas dúvidas na prática. Assista aos vídeos de apresentação ou consulte os manuais das locadoras de motorhome com atenção. Eles explicam em detalhes como usar o painel de controle e evitar vários perrengues. Antes de partir, faça um planejamento cuidadoso da viagem. Defina os destinos que deseja visitar, pesquise sobre campings e pontos de interesse ao longo do caminho e verifique as condições das estradas e as regulamentações locais. Não precisa ser nada engessado, mas minimamente roterizado. Passe um tempo no motorhome arrumando tudo e se familiarizando com o carro antes de sair dirigindo. Coloque os utensílios nos armários, bem presos nos locais corretos, arrume o porta-malas com calma, deixando mangueiras e outros utensílios a mão, cheque o painel de controle, o nível do gás propano e onde ficam os pontos de abastecimento externos (de água direta e do tanque, de eletricidade e de esgoto). Aprenda também a operar o gerador e o ar-condicionado. Antes de iniciar sua viagem, verifique se o motorhome está em boas condições. Verifique os níveis de óleo, água, combustível e pneus. Compre lenços umedecidos e outros produtos de limpeza. Os motorhomes costumam ser locados sujos, muitas vezes com terra ou areia. Mops também podem ser úteis. Dê uma geral antes de partir. Comece dirigindo devagar, se adaptando ao freio, ao acelerador e aos espelhos. Vá tranquilo na faixa da direita e tente não se atentar aos barulhos que vêm de trás (como de pratos e panelas batendo). Feche bem a geladeira, com pressão. Do contrário, ela pode abrir durante o trajeto e tudo que estiver lá dentro poderá cair. Faça o mesmo com os armários. Esteja preparado com suprimentos extras de água potável, alimentos não perecíveis, baterias, lanternas e outros itens essenciais. Verifique durante todo o roteiro as regras de velocidade e restrições de altura, peso e largura nas estradas e pontes, bem como as condições de estacionamento em campings e áreas públicas. O motorhome tem tanques de água, eletricidade e combustível limitados. Portanto, aprenda a usar os recursos com eficiência. Tome banhos curtos, desligue as luzes quando não as estiver usando, carregue dispositivos eletrônicos em momentos apropriados e planeje reabastecimentos regulares de água e combustível. Uma das maiores vantagens de viajar de motorhome é a flexibilidade de mudar seus planos e descobrir novos lugares. Esteja aberto para ajustar seu itinerário e explorar áreas não planejadas.

Roteiros de viagem de motorhome nos EUA

Paulo Basso Jr. Uma das grandes vantagens de viajar de motorhome é ir a lugares remotos

Os roteiros de motorhome mais comuns entre brasileiros nos EUA passam pelos estados da Califórnia, da Flórida e de Utah. Em todos esses destinos, há muitos trajetos possíveis. Confira aqui algumas sugestões que rendem road trips dos sonhos:

Califórnia

Comece em San Francisco e aproveite a icônica Golden Gate Bridge e os pontos turísticos da cidade.

Dirija pela famosa Pacific Coast Highway (Highway 1) até Carmel-by-the-sea, Monterey e Santa Monica, desfrutando das vistas deslumbrantes do oceano.

Continue até Los Angeles e explore a as atrações icônicas da Cidade dos Anjos, incluindo a Calçada da Fama de Hollywood e o Universal Studios.

Visite parques nacionais como Yosemite e Joshua Tree.

Caso tenha tempo, estique até as praias ensolaradas de San Diego.

Flórida

Inicie a viagem em Miami e explore as belas praias de South Beach.

Dirija até os Everglades e faça um passeio de barco para observar aligators.

Siga para os parques temáticos de Orlando, como Disney World, Universal Studios e SeaWorld.

Continue em direção à costa oeste da Flórida e visite cidades encantadoras, como Tampa e as litorâneas St. Petersburg e Clearwater.

Utah e arredores

Comece em Salt Lake City e faça uma visita à famosa Temple Square.

Explore os parques nacionais de Utah, incluindo Zion, Bryce Canyon e Arcos.

Dirija até o Monument Valley e maravilhe-se com suas formações rochosas icônicas.

Continue até o Grand Canyon, localizado na fronteira entre Utah e Arizona.

Finalize sua viagem no Parque Nacional de Yellowstone, que é o mais incrível dos EUA e se estende por Wyoming, Montana e Idaho.

