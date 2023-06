Hamburgo perde e fica longe da elite alemã após torcida celebrar acesso antes da hora

01/06/2023 | 18:25



A torcida do Hamburgo invadiu o gramado antes da hora no domingo para celebrar o retorno à elite do futebol alemão após cinco anos, e agora a equipe parece fadada a disputar por mais uma temporada a divisão de acesso. Depois de ver o Hedenheim superá-lo na tabela, o time caiu para a repescagem com o Stuttgart, e largou com revés de 3 a 0 nesta quinta-feira, na Mercedes Benz Arena. Apesar de ainda jogar em casa, na segunda-feira, revirar a série ficou bastante difícil.

Tradicional clube alemão, o Hamburgo imaginava que voltaria a elite neste ano. A bela festa da torcida pelo retorno, no domingo, de nada valeu e agora seus adeptos devem esperar por mais um ano. Os dois melhores da segunda divisão sobem e o time se garantia com a derrota do Heidenheim por 2 a 1 na casa do Regenburg. Quando o árbitro apitou o fim do jogo diante do Sandhausen, com triunfo por 1 a 0, os torcedores não esperaram os outros resultados e foram para o gramado festejar.

Ocorre que o concorrente pelo acesso ainda tinha os acréscimos para disputar na casa do Regenburg e buscou a improvável virada, com gols de Beste, aos 48, e Kleindienst, aos 54. Com os 3 a 2, o Heidenheim foi quem subiu, como o melhor, com os mesmos 67 pontos do Darmstadt, jogando o Hamburgo para o terceiro posto e a consequente repescagem.

Nesta quinta-feira, a torcida do Stuttgart ainda fazia festa pelo começo do jogo quando Mavopranos, com somente um minuto, desviou de cabeça a cobrança de escanteio de Sosa para abrir o marcador. O gol cedo animou os donos da casa, que desperdiçaram a chance de ampliar em desperdício de pênalti de Guirassy.

Mas a festa foi completa no segundo tempo com dois gols em intervalo de quatro minutos. Vagnoman anotou o segundo logo aos seis minutos e Guirassy se redimiu do pênalti perdido ao fechar a importante vitória por 3 a 0 aos nove. Agora, o Stuttgart pode até perder por dois gols de diferença na casa do Hamburgo, que mesmo assim se mantém na elite alemã.