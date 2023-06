Torcedores da Roma tentam agredir árbitro da final da Liga Europa em aeroporto

01/06/2023 | 18:18



Anthony Taylor, árbitro que apitou a final da Liga Europa na quarta-feira, foi cercado por torcedores da Roma no aeroporto de Budapeste nesta quinta. Insatisfeitos com a atuação da arbitragem no empate por 1 a 1 seguido de derrota nos pênaltis para o agora heptacampeão Sevilla, os romanistas ofenderam Taylor e alguns até tentaram agredi-lo.

Em um vídeo publicado pelo jornal Corriere Dello Sport, é possível observar um dos torcedores jogando uma cadeira em direção ao árbitro, que estava acompanhado da família. A polícia precisou intervir e escoltou o juiz inglês até uma sala de atendimento reservada a funcionários do aeroporto. Após mais de uma hora trancado no local, ele conseguiu embarcar em seu voo.

No dia anterior, após a partida, Taylor já havia sido abordado de forma intensa por José Mourinho, treinador da Roma. O português, que perdeu a primeira final europeia de sua carreira, abordou o árbitro no estacionamento da Puskás Arena, em Budapeste, onde a final foi disputada, e o insultou. Depois, em coletiva de imprensa, Mourinho reforçou sua insatisfação: "A sensação é que o juiz parecia espanhol. O resultado não foi justo e tem muitas coisas que precisam ser reavaliadas", afirmou.

Após o empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, a Liga Europa foi decidida nos pênaltis. O goleiro marroquino Bono, do Sevilla, defendeu as cobranças de Mancini e Ibañez. A o penalidade que confirmaria o título foi batido por Montiel e defendido por Rui Patrício, mas Taylor mandou voltar pois considerou que o goleiro romanista se adiantou. Na segunda tentativa, Montiel converteu.