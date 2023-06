Tina Turner teria morrido sem conviver com alguns netos e bisnetos

01/06/2023 | 18:11



O rock teve uma grande perda no dia 24 de maio. Como você viu, Tina Turner morreu aos 83 anos de idade de causas naturais e diversos famosos se pronunciaram sobre a morte da cantora. Entretanto, apesar de ser conhecida por boa parte do mundo, alguns de seus netos e bisnetos não tiveram a oportunidade de ter uma relação próxima com a artista.

Segundo o Page Six, Tina, que vivia na Suíça nas últimas décadas, não conhecia, nem convivia com seus netos e bisnetos. Vale lembrar que a cantora tinha quatro filhos, um fruto do relacionamento dela com Raymond Hill, outro com Ike Turner e dois adotados: Craig Turner, Ronnie Turner, Ike Turner Jr. e Michael Turner, respectivamente.

Ronnie teve dois filhos, Randy Turner e Raquel Turner. Raquel é mãe de Tyrese Turner e Tyson Turner, bisnetos de Tina Turner. Já Michael teve Tiffany Turner-Dukes, que é mãe de Marli Turner-Dukes, Amari Turner-Dukes e Gianni Turner-Dukes.

Ainda segundo o site, Twanna Turner, filha de um antigo relacionamento de Ike Turner, também revelou que a artista do rock não conheceu nenhum dos três bisnetos. Tiffany Turner também se pronunciou sobre o passado famoso da família. Através das redes sociais, a designer de joias e produtora musical desabafou sobre os altos e baixos de sua vida vagamente em fevereiro deste ano.

Eita...