Ex-marido de Simaria revela que está falido e que foi forçado a sair de casa: - Minha situação financeira tá sugada

01/06/2023 | 18:10



A separação e as polêmicas envolvendo Simaria e o seu ex-marido, Vicente Escrig, acaba de ganhar mais um capítulo! O espanhol concedeu uma entrevista ao Leo Dias e falou pela primeira vez sobre o assunto desde a separação em 2021.

Na conversa, Vicente revelou que quer metade dos bens de Simaria, que não está processando ninguém e que o processo movido pela cantora está em segredo de justiça e que por esse motivo não pode falar muita coisa. Ele ainda afirmou que o estrago já está feito e quer contato com os filhos, já que só têm contato pelo WhatsApp.

E não parou por aí, Vicente ainda contou que foi forçado a sair de casa e a sua situação financeira está sugada, já que precisou se desfazer de alguns bens pessoais para pagar uma pensão de 17 salários mínimos que foi estipulado pela justiça.

- Eu não tive escolha. Eu fui forçado a sair de casa. Não foi minha escolha, pelo contrário. Minha situação financeira tá sugada. Como é que eu vou fazer frente agora mais um advogado? Já tinha duas equipes de advogados para resolver a parte da separação, agora mais uma equipe de advogados? Como eu vou continuar bancando essas exigências que já são fora do normal? E outra, essa vai ser a última ação se eu conseguir derrubar? Até quando vai continuar isso? 5 milhões eu nunca tive.

Sobre a separação, o empresário disse que Simaria se negou a dividir os bens adquiridos durante a união:

- Ela não quis deixar nada para mim. E eu pensei: Fica com tudo. Casas, carros, empresas. Só estava preocupado com a minha filha, que ainda era muito pequena. Deixei família, trabalho, amigos. Coloquei tudo isso em risco para formar minha família.

Sobre o destino do dinheiro, Vicente revelou que foi apenas uma ponte e que não teve culpa nenhuma:

- Eu apenas fiz a ponte: Você quer investir em Valença, essas empresas são boas e reconhecidas. Às vezes dá certo, às vezes não. Eu não tenho culpa nenhuma. E foi tudo supervisionado via WhatsApp pelo advogado dela. Investimento em criptomoeda, se você quer fazer parte você tem que fazer reconhecimento facial, com video selfie. E ela fez em todas as plataformas que participava.