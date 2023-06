Senadores dos EUA buscam acelerar processo para aprovar acordo do teto antes do dia 5

01/06/2023 | 17:25



O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, o democrata Chuck Schumer, alertou colegas contra criar obstáculos de última hora para aprovar o acordo bipartidário de teto da dívida, enquanto correm para aumentar o limite de endividamento do país antes do prazo de segunda-feira, 5.

"Vamos continuar trabalhando até que o trabalho seja feito", disse Schumer. "Tempo é um luxo que o Senado não tem, se quisermos evitar a inadimplência", acrescentou. "Neste ponto, qualquer atraso desnecessário ou qualquer atraso de última hora seria um risco desnecessário e até perigoso."

Seus comentários foram feitos enquanto os líderes tentavam acordar com todos os 100 senadores a aceleração do processo para começar a votar já nesta quinta-feira, em meio a demandas de alguns senadores por votos de emendas ou outras condições.

De acordo com as regras do Senado, se algum senador se opuser a acelerar o projeto de lei, pode levar uma semana ou mais para que a legislação seja aprovada no Senado. Vários senadores dos dois lados solicitaram votos de emendas.

"Acho que se conseguirmos resolver este acordo e algumas outras coisas, podemos começar a votar hoje", disse o senador John Thune, membro da liderança do Partido Republicano.

Espera-se que o acordo de teto da dívida, negociado entre o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, ultrapasse o limite de 60 votos necessário para avançar no Senado, apesar da oposição de legisladores da extrema-direita e da esquerda. Depois que o Senado aprova, a legislação segue para a mesa de Biden para sua assinatura.

Após a aprovação do projeto de lei na Câmara na noite da quarta-feira, 31, Schumer deu um passo processual inicial para contornar o processo usual do comitê e levar o projeto direto ao plenário. Fonte: Dow Jones Newswires.