Pacheco diz que houve vontade da equipe econômica de fazer melhor possível sobre arcabouço

01/06/2023 | 17:18



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu na tarde desta quinta-feira, 1º de junho, o projeto do Regime Fiscal Sustentável, conhecido como Novo Arcabouço Fiscal, elaborado pela equipe econômica do governo. "Houve (vontade) por parte da equipe econômica fazer o melhor possível", afirmou, em entrevista à GloboNews.

Pacheco destacou que quer aprovar o arcabouço até o fim da primeira quinzena de julho para demonstrar que há "ambiente de harmonia com o Poder Executivo".

Ele disse que também houve disposição da parte dele de encaminhamento do texto do arcabouço à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, que indicará o relator, senador Omar Aziz (PSD-AM), e iniciará o debate. "Temos desafio de aprovar projetos que sejam sustentáveis para a arrecadação, para a melhora da arrecadação, sem passar por mais impostos", comentou.

Senadores da base aliada, no entanto, estudam "engrenagens" legislativas que permitam que modificações no texto do arcabouço não façam com que a medida tenha de voltar para uma segunda votação na Câmara.