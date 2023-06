Ex-ministro Esteves Colnago assume diretoria de Assuntos Legislativos da CNSeg

01/06/2023 | 17:16



O ex-ministro do Planejamento (2018) e ex-secretário especial do Tesouro e Orçamento Nacional (2020-2022) Esteves Colnago assumiu nesta quinta-feira como diretor de Assuntos Legislativos da Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg).

No posto, ele fará a articulação das pautas do mercado segurador com o Senado, a Câmara dos Deputados e as Assembleias Legislativas, de acordo com a CNSeg. A entidade afirma ainda que ele vai priorizar uma "extensa agenda de reformas" relacionadas ao setor.

"Estou muito feliz com a minha vinda para os setores de seguros, previdência complementar, capitalização e saúde suplementar", diz Colnago, em nota. "São mercados com grande potencial de desenvolvimento e de forte ligação com o crescimento econômico e com a melhoria do bem-estar da população."

O presidente da CNSeg, Dyogo Oliveira, afirma que Colnago é um dos quadros mais qualificados e experientes da administração pública. "Com sua experiência e capacidade contribuirá muito para que a indústria de seguros no Brasil continue a prestar serviços relevantes para a sociedade brasileira e avance na democratização do acesso ao seguro."

Oliveira, que também foi ministro do Planejamento (2016-2018), foi quem convidou Colnago para a CNSeg. Em sua gestão, a entidade lançou neste ano o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, que, através de um conjunto de iniciativas, quer elevar a participação do setor dos 6,2% do PIB atuais para 10% até 2030.