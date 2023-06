Biden tropeça e cai durante cerimônia da Força Aérea no Colorado

01/06/2023 | 17:13



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, caiu durante uma cerimônia de formatura na Academia da Força Aérea americana nesta quinta-feira, 1. Biden, de 80 anos, apertava a mão de um dos formados, quando tropeçou e caiu. Ele foi socorrido e sentado em poucos segundos.

Ao se levantar, o americano apontou para trás e pareceu indicar onde tropeçou. O diretor de comunicações da Casa Branca, Ben LaBolt, disse no Twitter que ele estava bem. "Havia um saco de areia no palco enquanto ele cumprimentava", explicou. A cerimônia acontecia no Estado de Colorado.

Biden concorre à reeleição em 2024, quando terá 82 anos. Caso vença, ele terminará o segundo mandato com 86 anos. A questão desperta preocupação entre os americanos e partidários do Partido Democrata. Os médicos o declararam saudável e apto para o serviço após um exame físico em fevereiro.

O principal adversário de Biden, o ex-presidente Donald Trump, completa 77 anos este mês, e a idade também preocupa seus eleitores.

No ano passado, o democrata caiu da sua bicicleta quando parou para falar com alguns apoiadores nas ruas de Rehoboth Beach, em Delaware, e não sofreu ferimentos.