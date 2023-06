Virginia Fonseca compartilha momentos da festa de Maria Alice e fala sobre ressaca: - Vegetando

01/06/2023 | 17:11



Virginia Fonseca não economizou na hora de planejar a festa de Maria Alice, que completou dois anos de idade na última terça-feira, dia 30. Além de ter um festão digno de princesa, a pequena entrou em um pônei, que causou uma grande alvoroço. Isso porque, como você viu, o animal fez cocô no meio da comemoração e deixou todos chocados.

Nesta quinta-feira, dia 1º, depois de se recuperar da festança, a empresária compartilhou alguns cliques inéditos da data. A aniversariante usou diversas roupas, desde um vestido holográfico igual o de sua irmã, Maria Flor, até uma roupa para sentar no pônei, com direito a um capacete. Na legenda, ela escreveu:

Um pouco da festa até os parabéns! Comemorando a vida da nossa Totoca Alice! Foi tudo maravilhoso, eu só sei agradecer a Deus pela minha vida e pela minha família! Faltou bastante pessoa nesse carrossel e também na festa, mas não faltarão oportunidades para estarmos todos juntos, se Deus quiser! Gratidão à todos.

Mas este não foi o único registro que Virginia compartilhou. Enquanto estava se recuperando da bebedeira, ela fez um desabafo sobre a ressaca nos Stories.

- Estou ainda na mesma posição, do mesmo jeito, domingo. E pior que quando você está de ressaca, parece que você não dorme, você fica vegetando.

Já na legenda, ela fez um agradecimento às pessoas que participaram da organização da festa e não escondeu a felicidade.

Ainda sobre ontem, Maria Alice, dois anos de idade! Foi incrível e inesquecível, gratidão a todos que fizeram o evento acontecer, gratidão a Andrea Guimaraes que preparou tudo e mais uma vez me surpreendeu positivamente, pois ela entrega tudo sempre. No momento me encontro de cama com a maior ressaca do mundo, mas muito feliz por tudo!, escreveu na legenda.