Grávida de gêmeos, Bárbara Evans revela nome dos filhos

01/06/2023 | 17:11



Bárbara Evans está grávida de gêmeos e, assim como sua primeira gravidez, ela está documentando toda a rotina através do Instagram e compartilhando diversos detalhes com os seguidores e fãs. Entretanto, apesar de ser um livro aberto quando o assunto é seu dia a dia, ela decidiu esperar um pouco para revelar, de uma vez por todas os nomes dos filhos que está carregando, fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro.

Como você viu aqui no ESTRELANDO, Bárbara estava esperando para contar aos seguidores os nomes escolhidos, pois um deles ainda não tinha sido decidido. Ela confessou que a decisão estava muito difícil.

Porém, para a felicidade de todos, ela finalmente chegou a um acordo e definiu os nomes dos mais novos integrantes da família. E é claro que a modelo compartilhou a novidade no Instagram, através dos Stories. Sem rodeios, Bárbara Evans postou os nomes dos pequenos e logo em seguida prometeu falar mais sobre a decisão dos nomes dos gêmeos. Confira:

Álvaro e Antônio.