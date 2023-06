Administrador da conta de Paulo Vieira confunde fãs com publicação no Twitter: Nunca saberemos quem falou

01/06/2023 | 17:11



Nos últimos dias, Paulo Vieira virou assunto nas redes sociais após fazer uma publicação enigmática em sua conta no Twitter. Sem maiores detalhes e sem citar nomes, o humorista afirmou que tinham pisado em seu calo, e que ele gritaria independente do quão poderosa fosse a pessoa. Claro que o tweet repercutiu - causando curiosidade nos fãs -, e em poucas horas ele decidiu apagar o mesmo.

Agora, nesta quinta-feira, dia 1º, uma publicação novamente deu o que falar e confundiu os seguidores de Paulo Vieria.

Bom Dia! Aqui é o Dudu já. O Paulo já está offline. Ou não, ou pode ser eu mesmo me isentando de qualquer coisa que eu for falar e aí o RH da Globo não vai poder me mandar embora.

Eita!

Como já era de se esperar, os fãs se divertiram com a postagem e alguns ficaram curiosos para saber o verdadeiro autor do tweet:

De qualquer forma, Dudu, nos próximos 21 dias, falaremos com você Dudu, sem problemas, disse uma.

Por via das dúvidas chamarei de Paulo Dudu Viera, declarou uma segunda.