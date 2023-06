Com Chris Hemsworth, Gal Gadot, Arnold Schwarzenegger e Henry Cavill, Netflix anuncia atrações do Tudum

01/06/2023 | 17:10



Fãs de séries se preparem! O festival Tudum, da Netflix chega em São Paulo nos dias 16, 17 e 18 de junho, com experiências imersivas no Pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Mas o que o público mais está ansioso vai rolar no dia 17 de junho.

O evento chamado Show Tudum: Um Evento Mundial para Fãs e nesta quinta-feira, dia 1º, a Netflix anunciou os nomes que virão para o Brasil para conversar com os fãs. A apresentação vai começar às 17h30, no Auditório Ibirapuera.

Entre os nomes estão os astros Chris Hemsworth, Gal Gadot, Arnold Schwarzenegger, Henry Cavill, India Amarteifio. Além de Maisa Silva, da série De Volta aos 15, que ficará responsável por comandar a atração, junto com Chase Stokes, de Outer Banks, e Maitreyi Ramakrishnan, de Eu Nunca.

Os ingressos para curtir os dias no Tudum, de volta ao modo presencial após dois anos, vão ser disponibilizados gratuitamente pelo site oficial do evento da plataforma de streaming. Para quem ainda não decidiu se vai para o local, a Netflix promete fazer o anúncio de várias novidades relacionadas às produções.

Se você conseguir ir até o Parque do Ibirapuera, não fique triste! O show com os artistas mais badalados da plataforma vai ser transmitido ao vivo para todo o país e o mundo.