Como a assinatura eletrônica facilita acordos entre empreendedores e clientes

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/06/2023 | 15:55



No mercado corporativo, otimizar funções resulta na aceleração de alguns processos internos. Além disso, o investimento em tecnologia se mostra fundamental para o crescimento dos negócios. Uma pesquisa com 83 companhias brasileiras feita pela consultoria IDC Brasil indica que 39,8% das empresas buscam investir em tecnologia para aumentar a produtividade da organização, 34,9% para aprimorar produtos e serviços, e 33,7% para tirar maior proveito de dados como fonte de receita.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Um levantamento da Deloitte e da Associação Brasileira de Startups afirma que, devido às limitações geradas por conta da covid-19, somente no mercado de soluções tecnológicas, cerca de 87% das empresas buscaram por transformações digitais. A Clicksign, plataforma de assinatura eletrônica, foi uma das instituições que colaborou com esse avanço impulsionando outros mercados. Como resultado, a companhia constatou um crescimento de 60% no número de transações digitais no ano passado em relação a 2021. No total, foram realizadas mais de 35 milhões de assinaturas no período.

De acordo com o CTO, Michael Bernstein, o aquecimento do setor pode ser explicado pelo fato de a pandemia ter acelerado a digitalização das empresas, uma vez que colaboradores e clientes passaram a atuar de forma remota. “O serviço, que se mostrou tão necessário no momento mais crítico da crise, permitiu aos empresários conhecerem de perto os seus benefícios em relação aos métodos tradicionais”, comenta.

Hoje, por conta da tecnologia, alguns processos se tornaram mais fáceis de serem implementados. A assinatura eletrônica, por exemplo, é conhecida por elevar as taxas de conversão de transações pelo fato de desburocratizar a finalização de contratos comerciais entre empresas e consumidores.

Segundo o executivo, o uso da ferramenta também auxilia tanto na eliminação de custos desnecessários e redução de tempo na execução de tarefas por parte dos colaboradores, quanto em aperfeiçoar a segurança dos clientes no ambiente digital. “Hoje, não faz sentido manter processos manuais quando a tecnologia fornece agilidade no modelo dinâmico de trabalho que adotamos”, completa.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Velocidade no processo de formalização

A rápida implementação da transformação digital nas empresas e a pandemia de covid-19 foram catalisadores para o crescimento contínuo deste serviço, visto que colaboradores e clientes ficaram impossibilitados de assinar documentos contratuais de forma presencial. Tal crescimento impulsionou o mercado do setor, que deve atingir US$ 20,4 bilhões até 2027, obtendo um crescimento de 31,4% em sete anos, segundo um estudo publicado pela Global Industry Analysts.

“Além disso, a migração do processo de formalização de transações para o meio digital também alavanca de muitas maneiras os negócios, já que, de fato, toda empresa está sempre olhando maneiras de cortar custos excessivos e desnecessários, contando com a ajuda dos avanços tecnológicos”, ressalta Michael.

De acordo com o executivo, o processo de formalização de contratos pode ser reduzido em até 90% a partir do uso de plataformas de assinatura eletrônica. Isso porque a medida acaba com os custos de impressão (impressora, tinta, papel) de enormes arquivos físicos, além de eliminar eventuais custos com transporte, uma vez que todo o ciclo de vida do documento passa a ser gerenciado dentro de uma plataforma digital e armazenado na nuvem.

Outro detalhe importante é a agilidade que as ferramentas trazem à formalização de transações, pois com poucos cliques é possível fechar contratos urgentes e até mesmo eliminar o risco de atrasos. “Basta ter um dispositivo conectado à internet, que assim já é possível formular e assinar contratos em menos de um minuto”, reforça o CTO da Clicksign.