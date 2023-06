Secretário de Defesa dos EUA chama de 'lamentável' recusa da China em marcar encontro

01/06/2023 | 15:10



O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, enfatizou a importância da comunicação bilateral durante uma visita a Tóquio nesta quinta-feira, 1º de junho, chamando de lamentável a recusa de sua contraparte chinesa em encontrá-lo durante a conferência anual de segurança em Cingapura.

Austin conversou com o ministro da Defesa japonês, Yasukazu Hamada, fazendo uma escala no caminho para a cúpula anual de segurança asiática Shangri-La Dialogue, neste fim de semana.

Embora Pequim tenha dito que não haverá encontro entre Austin e seu homólogo chinês, espera-se que Hamada compareça e se encontre com o ministro chinês da Defesa Nacional, Li Shangfu, à margem da cúpula de segurança.

O Japão e a China criaram uma linha direta de defesa em março para melhorar a comunicação e evitar encontros acidentais na região tensa, e, recentemente, Hamada e Li tiveram suas primeiras conversas por telefone nesta linha.

Washington e Pequim ainda não tiveram essa conversa e, quando Austin ligou para a linha de crise em fevereiro, a ligação não foi atendida.

"Estou preocupado que, em algum momento, tenhamos um incidente que possa muito rapidamente sair do controle", disse o secretário de Defesa. "Gostaria de receber qualquer oportunidade de me envolver com a liderança chinesa. Acredito que os departamentos de defesa deveriam conversar uns com os outros rotineiramente ou deveriam ter canais abertos para comunicação." Fonte: Associated Press