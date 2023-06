Celine Dion estaria sofrendo com falta de mobilidade devido à doença

01/06/2023 | 15:11



Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Celine Dion acabou cancelando sua turnê mundial, Courage, após descobrir um problema neurológico e decidir investir seu tempo no tratamento. Agora, segundo a People, uma fonte próxima à cantora contou que ela está tentando ao máximo aproveitar seu tempo com a família, juntando forças para enfrentar o seu diagnóstico e voltar aos palcos. A Síndrome da Pessoa Rígida com que Celine foi diagnosticada causa rigidez dos membros e espasmos inesperados.

- É de partir o coração que ela precisou cancelar a turnê, mas ela está sofrendo com a [falta de] mobilidade e outros problemas da doença atrapalhando sua vida diária. Ela está fazendo tudo o que pode, enquanto trabalha com os médicos, porque ela quer se apresentar. Ela não desistiu. Celine espera ter essas questões da doença controladas para poder cantar novamente, contou uma fonte sobre os planos da cantora.

Outra fonte também falou sobre a cantora, e afirmou que ela está focada nos herdeiros e nas apresentações:

- Seus focos são sempre os filhos e os shows. Ela é a pessoa mais altruísta e atenciosa. Celine ama tanto seus filhos. Eles são incríveis. Eles dão a ela todo o apoio e amor que ela precisa.