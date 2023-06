Luana Piovani ganha direito de falar do ex, Pedro Scooby: - Finalmente sem mordaça

01/06/2023 | 15:11



Luana Piovani falou sobre o processo envolvendo o seu ex-marido e pai dos seus filhos, Pedro Scooby. Ao lado de sua advogada, a atriz postou um vídeo e contou que teve a sua primeira vitória contra o surfista.

- Ahhh, uau, doutora Maria, finalmente sem mordaça. Agora, finalmente eu volto a ser a comunicadora que eu sempre fui, com todos os meus direitos preservados. Eu falo sobre quem eu quiser e deixar de querer, mas com a Graça de Deus. A maturidade serve para alguma coisa. Então, vamos colocar luz no que merece. Obrigada! Eu celebro e sei que muitas de vocês celebram também. Obrigada pela força, já posso falar.

E, continuou:

- Hoje é um dia muito feliz pra mim, celebrativo. A mordaça saiu da minha boca. Então, finalmente eu vou colocar um quadrinho que o Frei Bruno me deu lá em Israel, da Sagrada Anunciação, na minha mesinha de cabeceira. Foi realmente um marco bem importante ter caído a decisão da mordaça, especialmente porque foi em Portugal e não no Brasil onde o direto das mulheres são mais preservados. Aqui a gente sabe que funciona bem mais radicalmente sob a batuta do machismo.

Em outro momento, Luana falou sobre a reação dos seus filhos com toda a repercussão e o processo envolvendo os dois:

- É triste. O Dom ficou bem abalado. Os gêmeos conseguem seguir mais a vida deles sem se deixar abalar, mas o Domzuco, não. Minha parcela de culpa é bem grande. Sou analisada, estudo para evoluir. Tenho bastante consciência dos meus atos, não tenho mais idade para ser impulsiva. Não sou leviana. Sei exatamente o que fiz, desde o vídeo denúncia. Em uma entrevista me perguntaram se arrependi e pensei, e não, não me arrependi.

No final, a atriz garantiu que não se arrepende de ter decepcionado o herdeiro:

- Prefiro essa dor de agora do que a dor do futuro de ele achar que não lutei por ele. Que não tive a clareza de entender que uma criança não pode saber o que é melhor para si. Ela tem vontades, o que não necessariamente significa que a vontade dela é o melhor que pode acontecer. Por isso é que tem pai e mãe. E por isso é que corto na carne, sofro demais, mas me mantenho nesse lugar. Vou continuar, sei que ele merece essa oportunidade de morar em um lugar com um pouco mais de igualdade entre as pessoas.