Kim Kardashian relembra confusões com Kanye West: Estou presa a isso pelo resto da minha vida

01/06/2023 | 15:11



Vira e mexe Kim Kardashian está envolvida em alguma polêmica. E a empresária acabou relembrando alguns momentos difíceis de seu casamento com Kanye West durante seu programa. Tiveram algumas vezes, até, em que Kim diz ter limpado a barra do rapper em casos específicos.

Tudo aconteceu no recente episódio do reality show The Kardashians, programa que faz com sua família. Nele, a famosa desabafou com sua mãe, Kris Jenner, sobre tudo que passou.

- Às vezes eu sinto que ele deveria ter ido ao fundo do poço, porque essa seria a jornada que ele precisaria passar para descobrir por conta própria [o quão difícil era]. Eu costumava correr e chamar todo mundo no canto e dizer vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, apenas dê a ele outra chance.

Em resposta à filha, Kris Jenner concordou e disse que esse foi o motivo dela ter se divorciado. Kim seguiu desabafando e contou que é difícil ter a sensação de ver alguém com quem teve um família ser tão diferente de quem você conhecia. Além disso, a influenciadora revelou que sua filha North West, de nove anos de idade, não sabe sobre todas as polêmicas envolvendo o pai.

- Ela realmente não sabe e é isso que é tão louco. Quando as coisas são ditas, é uma corrente para toda a minha casa. Sem TV, apenas Apple TV. Não posso arriscar um Access Hollywood... ou qualquer coisa nas notícias que surjam com o pai deles. Eles querem assistir.

Reconhecendo o momento, ela sabe que, embora não consiga controlar Kanye, isso afeta seus filhos.

- Estou presa a isso pelo resto da minha vida e estou tão sobrecarregada.